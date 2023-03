“Es grave lo que pasó, pero no se resuelve con una denuncia”

El sindicalista Ricardo Pera, de la UTA bahiense, se refirió este mediodía a lo ocurrido en su domicilio del barrio Patagonia, anoche, cuando desconocidos efectuaron varios disparos en el frente.

En tal sentido, el gremialista negó saber quién o quiénes pueden haber sido los autores del evento. “Acá no tuvimos listas opositoras, se ganó por el 85 por ciento. Lo damos por tema terminado, más allá que no deja de preocuparme. No por mi, yo vivo solo, sino por los vecinos, por la hora que era, el entorno es el que se preocupa”.

Y agregó, a modo de análisis y de ejemplo. “No es la primera vez que me pasa, esto lo viví muchas veces, pero en otros tiempos, no ahora que la gente se sienta y se dialoga”.

Respecto de la interna gremial, a nivel general, Pera comentó que “acá está viniendo gente de Mar del Plata, pasando por los mismos problemas con la famosa Lista Azul, pero no podemos echarle la culpa a los muchachos de esa lista en Bahía”.

“En un primer momento dije que denuncias no iba a hacer, yo salí anoche anoche y me encontré con la policía y con los vecinos que me contaron lo que había pasado, por eso decidí no hacerla, porque no se si puedo agregar algo más”, indicó.

Y en esa misma línea, apuntó: “Es grave, pero no creo que lo vayan a resolver. Antes las internas se discutían a los tiros, pero creíamos que era tiempo superado y pasa una cosa de esta. Igualmente no le voy a dar más importancia de lo que tiene”.

En cuanto al chofer que fue baleado días atrás en una mano, el sindicalista bahiense y ex concejal refirió que “a él le dijeron algo al menos, dice que le dijeron que no hable. Y de hecho lo he escuchado hablar muy poco, creo que acá es otra clase de problema, no gremial”.

“Esto lo tomo como un mensaje, analizaremos qué intereses habremos tocado para llegar a una cosa así, y lo solucionaremos puertas adentro del gremio”, añadió.

Más frases de Pera en La Brújula 24

“Mar del Plata está viniendo porque tienen muchos problemas con el transporte, en todo el país pasa esto con la lista Azul”.

“Vemos que se van dando un hecho atrás del otro, pero no se cuál es el mensaje. No hubo ninguna novedad con respecto al transporte en los últimos meses como para decir que pasa algo”.

“He tenido hechos parecidos. Me deben querer decir ‘callate Pera’, deben querer que me jubile, pero no lo voy a hacer”.

“Me han pasado tantas cosas como estas, la verdad, pero en un gremio como este donde nos conocemos todos y no hubo una lista opositora”.

“Me cuesta creer que quedaron algunos heridos por el pensamiento, pero no me hago la idea de que sean trabajadores de la UTA. Si piensan que con esto Pera se va a quedar en la casa están totalmente equivocados, no lo conocen para nada”.