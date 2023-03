Choque en cadena a metros del acceso a Cerri

Tres personas fueron asistidas esta mañana luego de un choque en cadena en la Ruta 3.

Fuentes consultadas por la redacción de La Brújula 24 mencionaron que el incidente se registró alrededor de 8:30, a metros del acceso a General Daniel Cerri. Se supo que hubo tres vehículos involucrados, aunque se desconoce la mecánica de lo ocurrido.

Personal de Defensa Civil, SAME y agentes policiales llegaron al lugar rápidamente para brindar asistencia. No se registraron heridos de gravedad, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.