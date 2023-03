Liga del Sur: confirmaron días y horarios del inicio del Torneo Apertura

En las últimas horas quedó confirmado que este fin de semana se pondrá en marcha el torneo Apertura de la Liga del Sur. Los partidos se jugarán sábado y domingo, con el siguiente detalle:

Primera A

-Bella Vista Vs. Liniers – Sábado a las 16.30 en cancha de Sansinena.

-Sporting Vs. Olimpo – Domingo a las 16.30 en cancha de Sporting.

-La Armonía Vs. Villa Mitre – Domingo 16.30 en cancha de La Armonía.

-Tiro Federal Vs. Huracán – Domingo 16.30 en cancha de Tiro Federal.

Primera B

-Comercial Vs. Rosario PB – Sábado a las 16.30 en cancha de Comercial.

-Pacífico (C) Vs. Sansinena – Sábado a las 16.30 en cancha de Pacífico (C).

-San Francisco Vs. Libertad – Domingo a las 16.30 en cancha de Liniers.

-Fecha Libre: Pacífico (BB).