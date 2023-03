La inesperada frase del Coco Basile sobre el éxito de Scaloni

Luego de haberse quedado con el premio The Best a mejor entrenador del mundo, Lionel Scaloni recibió un elogio muy inusual de un histórico de la Selección Argentina y Boca. Se trata de Alfio Basile, quien admitió haber sido crítico con su designación tras el Mundial de Rusia 2018 y ahora se rindió a sus pies.

“A Scaloni le diría que nos rompió la cola a todos los técnicos que opinábamos distinto“, declaró sin filtro el Coco, que hasta 2021 era el último DT campeón de la Copa América. Y agregó: “Le diría que nos rompió la cola a todos los técnicos que opinábamos distinto“.

Además, el extécnico contó que miró la gala en París y no pudo evitar las lágrimas con un momento especial: “Nosotros tuvimos a Maradona y Messi, yo venía de los tiempos de Pelé. Cuando hicieron el homenaje, me emocioné. Se me cayeron unos lagrimones, me aflojé como loco. Jugué contra él tres, cuatro veces. Era un monstruo. Una vez nos hizo un golazo en cancha de Palmeiras, Santos-Racing en Copa Mercosur. Centro al segundo palo que me sobra, la baja de pecho y cuando voy con la suela a sacar la pelota me hace tac, para la derecha y la colgó del ángulo. Pelé, Maradona y Messi son monstruos”.

Fuente: TyC