Jaime Linares: “El discurso de Gay me pareció correcto”

El es intendente Jaime Linares conversó con el móvil de La Brújula 24 y dijo que “son 20 años que estuve en la Municipalidad, con una formación política en el radicalismo, donde la democracia participativa para nosotros es central”.

“Siempre tratamos de participar mucho con la gente, generando ámbitos de desarrollo de la comunidad”, recordó Linares en conacto con el periodista Germán Sasso. Además, consultado por las próximas elecciones, refirió que “yo no pertenezco a ningún espacio político, está todo muy confuso para lo que estaba acostumbrado, y estoy abocado a dar una mano en la Biblioteca Rivadavia”.

“Me parece muy bien, no solo planteando la gestión hasta acá. Fue correcto en función de los datos que vinieron haciendo durante estos años. Me parece que fue un discurso que no fue contra nadie, es su opinión y su forma de opinar”, consideró en relación al discurso de Gay en el Concejo Deliberante.

“Yo complí un ciclo, con 12 años en la intendencia, y obviamente siempre la ciudad donde uno ha vivido le interesa como ciudadano, pero de ninguna manera de puede comparar una gestión en épocas que son distintas”, agregó.