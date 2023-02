“Me defendí de un robo”, dijo el detenido por destrozar la casa que estaba alquilando

Carlos Maximiliano Nogoa estuvo detenido en las últimas horas, acusado de arremeter contra los vidrios de una vivienda ubicada en Güiraldes al 2200 la cual alquilaba hace pocos días. Sin embargo, su versión contradice la denuncia inicial.

“Me estaba defendiendo porque entraron a la casa por la puerta trasera para robar. Como no encontraron a los ladrones, me llevaron preso a mi”, mencionó Nogoa en su descargo, en LA BRÚJULA 24.

Además, destacó que “la señora me acusa de haber roto los vidrios y no es cierto, me estaba defendiendo de un robo. Uno de los delincuentes estaba del lado de afuera, por eso rompí dos vidrios con la caña que utilizo para trabajar”.

“A ella la conozco hace una semana y le entregué 30 mil pesos pese a no estar conforme y ella me descontó 20 mil por las reparaciones que tenía que hacer por el tema de los arreglos y la pintura. Me dijeron que esta mujer tuvo problemas con otras personas, no quiero saber más nada con ella”, sostuvo, en otro tramo de la entrevista radial.

Y recalcó: “Cuando llegó el móvil policial, mi celular estaba arriba de la cama y cuando quise retirar mis cosas ya no estaba más. Ahora estoy con el teléfono de mi amigo. Se me cayó la billetera en el patrullero y ahora tengo que ir a la comisaría a recuperar el dinero, unos 10 mil pesos, y la documentación. He tenido mucha mala suerte estos días”.

“Este muchacho tiene problemas muy graves”

A su turno, Marta –dueña del domicilio en cuestión– hizo su descargo: “Este muchacho tiene problemas muy graves que no aparentaba al principio. Le ofrecí un departamento en el que había que hacer una serie de remodelaciones”.

“Llegamos a un arreglo de palabra, le dije que lo refaccione y que luego firmemos el contrato. Le agarró un brote psicótico y empezó a destruir todo, vidrios, puertas y hasta su propia moto”, resaltó la mujer, al momento de dar su versión de los hechos.

Y agregó: “Él solo hacía el cambio de las voces, parecía que estaba con alguien. Cuando llegó la Policía estaba él solo. Quizás ingirió alguna pastilla que lo hacía ver cosas adentro. Incluso bajó las térmicas de la luz y el disyuntor, los efectivos ingresaron con las linternas porque estaba todo oscuro”.

“Una vez que se aseguraron que no había nadie encendí las lámparas que pensé que no andaban. No parecía una persona conflictiva, quizás vio gente que no había. Ahora tengo que hacer muchos gastos y no recibí dinero por parte de él”, consideró en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Marta aseveró: “No quiero saber nada más con esta persona porque nadie me asegura que pueda seguir rompiendo cosas. Habíamos llegado a un buen acuerdo, pero no se cumplió”.