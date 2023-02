Pella no pudo en su debut en casa

Guido Pella tuvo debut y despedida en la edición 2023 del Argentina Open. En Buenos Aires, el campeón de la Copa Davis 2016 no pudo superar a Jaume Munar quien accedió a la segunda instancia.

En el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) el español se deshizo del argentino por 6-4 y 7-5 tras un muy buen primer set del sudamericano. Pese a batallar durante dos horas de juego, finalmente fue el número 67 del ranking mundial quien se quedó con la victoria. Para él, esta fue su primera victoria de la temporada ya que previamente había caído en Pune (vs. Tallon Griekspoor), Auckland (vs. Laslo Djere) y Australian Open (vs. Dalibor Svrcina).

En la próxima ronda, Munar se enfrentará contra el ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo o Yannick Hanfmann. Por el lado de Pella, está anotado para disputar el ATP 500 de Río de Janeiro (20 al 26 de febrero) y participar en el cuadro principal gracias a su ranking protegido.

Fuente: LB24 / ESPN.