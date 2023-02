La madre de uno de los detenidos acusó a la banda de “Tony” de vender droga

Mariela es mamá de Nahuel “Patito de Cheto” Fuentealba, uno de los dos detenidos por el robo e incendio en la casa de “Tony” Ruiz, una de las consecuencias de la escalada de violencia que se vive en torno al crimen por la interna en la barra de Villa Mitre.

La mujer se acercó a los estudios de LA BRÚJULA 24 y expresó su descontento por uno de los allanamientos que se llevaron a cabo esta mañana en su casa.

“El allanamiento en mi casa dio negativo, no sé cómo llegaron a mi domicilio. Inventaron un robo para llegar a mis hijos. Una jugada con mano negra, porque la Policía le hace mucho caso a ‘Tony’. Mi hijo está detenido en la Comisaría Primera. Vivo en la otra punta de su casa, pero se llevaron a mis otros dos hijos por averiguación de antecedentes”, indicó.

“Mi cuñada tiene miedo por todo esto, ella es la mujer de Gastón Ortega. El incendio de la casa de ‘Tony’ no sé quién lo generó y al horario en el que se produjo el hecho mi hijo estaba trabajando. Todo el mundo está cansado de esta persona, no solo mi familia. En el allanamiento a mi casa vinieron a buscar celulares por un robo, pero no especificaba qué teléfonos robados buscaban. Es muy sospechoso”.

“A ‘Tony’ lo liberaron un domingo y al día siguiente lo vi paseando. Cuando vendían droga no tenía miedo. A todos nos gusta el fútbol, Gastón se despidió de su esposa a la mañana, a la noche bajó de un colectivo después de trabajar, fue a ver a su hermano y lo mataron. La comisaría Cuarta sabía que se iban a encontrar, las amenazas estaban desde hace dos días”, advirtió.

“Mi hijo no estaba buscando a Ruiz para matarlo. El fiscal tiene que escuchar que una nena de dos años sigue esperando a su papá y que la pareja de Ortega tiene miedo, no sale de su casa porque la tienen amenazada. En la orden de allanamiento de esta mañana no figuran ni siquiera los nombres de a quién acusan. Que el responsable de la Policía de Bahía Blanca se comunique con mi señora, porque ella sabe mucho, pero ya no confía en nadie”, concluyó.