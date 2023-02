La columna de la Ubfal: Cande Tinelli rompió el silencio tras romper con Coti

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las noticias de las que habla todo el mundo de la farándula, palpitando lo que será el próximo lunes la entrega de los premios Estrella de Mar a las mejores obras teatrales de Mar del Plata, la cual seguramente no estará ajena de polémica y entretelones imperdibles.

“Cande Tinelli habló de su relación terminada con Coti Sorokin y aseguró que lo suelta con todo su amor, deseándole que ojalá encuentre una persona que lo haga feliz. Cande contó que él la llama para que vuelvan pero que ella está determinada a no regresar con él. La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino reveló en LAM que tras separarse logró recuperar su vida personal, salir con amigas y que al estar con Coti él la alejaba de sus relaciones y que, en cierto modo, perdió su libertad durante los dos años que estuvieron juntos, limitándola incluso en la ropa que elegía ponerse o lo que mostraba en sus redes. Coti abrió el fuego sobre lo que pasó entre ellos y Cande no se guardó nada y afirmó que su ex la hizo quedar como una loca”.

“Tal como habíamos anticipado, este 1 de febrero se sumó Pía Shaw a la mesa de cada mañana del programa de Georgina Barbarossa, donde el tema central siempre es la gala nocturna de Gran Hermano. La conductora estuvo divertida en el cálido recibimiento y alertó a la periodista sobre lo difícil que es lograr hablar porque son muchos para opinar. Pía se sentó entre Noe Antonellii y Paulo Kablan y forman parte del ciclo matutino de Telefe, Nancy Pazos, Lío Pecoraro y Gaston Trezeguet. A la polémica se sumaron la madre de Daniela de Gran Hermano y una amiga de Ariel. Habrá que ver cómo seguirá el esquema del equipo cuando vuelva Analía Franchín y también cuando quieran integrar a algún jugador ya salido de la Casa, para sumar al debate. Georgina viene liderando las mañanas con sus contenidos y esta semana su programa fue noticia a partir de la publicidad encubierta que protagonizó Sofía ‘Jujuy’ Jimenez quien, supuestamente, se había manchado el pantalón y todo era un disparador para combatir los prejuicios sobre la menstruación por parte de una marca de toallitas femeninas”.

“Quedó tercero en las mediciones radiales con su programa de Radio La Red, que va todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 y seguirá firme despertándose temprano con muy buena información. Pero además, este 2023, Paulo Vilouta tuvo la derecha de Rolando Graña y América, para conducir el segmento de los sábados a las 18 que llevaba adelante Eduardo Battaglia. Será un espacio en simultáneo con colaboradores en vivo, que irá desde este sábado tanto por la pantalla de América como por A24. Paulo es un todoterreno, supo ser panelista de muchos espacios en el Grupo y hacia futuro podrá volver a las mañanas de la tv abierta diaria si regresa Pamela David con su Desayuno Americano, algo que está por definirse. Vilouta dejó también su impronta cuando condujo Intratables, ciclo en el que estuvo como panelista desde un comienzo”.