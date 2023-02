Kicillof y la temporada: “No cabe un alfiler”

En el marco de la recorrida que realiza por distintas ciudades del interior bonaerense, gobernador Axel Kicillof estuvo en las últimas horas Monte Hermoso. En compañía de algunos de sus ministros, del intendente local Marcos Fernández y del legislador Alejandro Dichiara, el mandatario encabezó la firma de adhesión de este partido a importantes convenios para dotar de infraestructura a la localidad balnearia. En un alto de la recorrida conversó mano a mano con La Brújula 24 sobre distintos temas de candente actualidad, como es el caso de la inflación.

Axel Kicillof en el mano a mano con La Brújula 24. Foto Pablo Noir

“Hay una situación compleja en parte agravada y potenciada por una cuestión mundial que no termina de resolverse, después de la pandemia y cuando todos pensaban que se venía una paz, y lo que ha venido es una guerra que generó un proceso inflacionario mundial. Estados Unidos, Reino Unido y otros países de Europa, tienen la inflación más alta de los últimos 30 años; obviamente no en los niveles de Argentina, pero sí el tema alimentos y energía desbocados y con incertidumbre con un mundo en el que se habla de un conflicto atómico mundial. No todo es atribuible a eso pero recibimos un país con 54% de inflación en épocas de paz y sin sequía, sin pandemia, y absolutamente endeudado”, expresó.

Respecto de la marcha de la temporada veraniega, Kicillof aseguró que “esta no es sólo una buena temporada; es la mejor de la que se tenga registro. “En Monte hay 95% de ocupación. No cabe un alfiler en todos los destinos turísticos de la provincia”, afirmó.

El mandatario expresó que, aún en un contexto complejo, la provincia viene arrojando números positivos.

“La situación es dispar, heterogénea; hay sectores complicados y otros a los que les ha ido muy bien. A nivel de empleo estamos mucho mejor que al final del macrismo y en el rubro salarios ya superamos los niveles de 2019 pero, obviamente, no se ha recuperado la economía tal como estaba en 2015. Estamos mejor que cuando asumimos, desandando la crisis de 2018 y 2019 que generó sobre endeudamiento, desindustrialización, falta de crédito, tarifazos y demás”, acotó.

Kicillof subrayó que obviamente no están a su alcance “los instrumentos de la política económica nacional” como para tratar de colaborar con la recuperación del país. “A mí me tocó ser ministro de economía entre 2013 y 2015. Lanzamos una batería de políticas, el 2014 fue un año de 37 puntos de inflación, muy distinta del 54% de Macri que era quien iba a solucionar el problema en dos días porque ‘era una papa’. Se hizo todo lo que la derecha propone y hubo 20 puntos de pérdida de salarios, se cortó la emisión y ajustaron las cuentas públicas”, explicó.

En la provincia, acotó, su predecesora María Eugenia Vidal “paró las obras, no hacían escuelas, bajaban los sueldos de los empleados públicos y privados”. “Los que decían que la inflación era porque los salarios eran muy altos y los sindicatos muy combativos gobernaron cuatro años, fueron contra los derechos laborales, las jubilaciones y el gasto público”, amplió.

Tras manifestar su esperanza de que se mantenga la tendencia a la baja de la inflación, sostuvo que “en el 2022 el salario en la provincia recuperó 5 puntos” frente a la suba de precios al consumidor.

“De nosotros pueden decir que falta una cosa u otra, pero nos ven laburando todos los días; trabajamos en La Plata, que es donde está la sede de la gobernación, y recorremos la provincia”, enfatizó.

Rubén Valerio, presidente de la Cooperativa Eléctrica; Marcos Fernández, intendente y Alejandro Dichiara, actual legislador provincial, acompañaron al gobernador Axel Kicillof durante su paso por Monte Hermoso. Foto Pablo Noir / La Brújula 24

Rodríguez Larreta y el fallo de la Corte

En la charla con este medio, el gobernador le echó la culpa al Jefe de Gobierno porteño de la falta de un transformador que la Cooperativa Eléctrica de Monte Hermoso está necesitando.

“Necesitan un transformador que vale 3 millones de dólares. La inversión la debe hacer la provincia en Monte, que creció mucho y necesita más infraestructura. ¿Qué le dije? Lo vamos a poner en nuestro plan de obra. No es una promesa; venimos de un país donde se prometía y después no pasaba. La situación económica está difícil y el macrismo se ocupó de sacarle recursos a todas las provincias para dárselos a la Ciudad a través del fallo de la Corte. El recurso que necesitamos se lo llevó Larreta, que hace tres veces cada vereda porque la infraestructura está completa y no tiene que hacer escuelas ni hospitales. En la provincia faltan escuelas, hospitales, asfalto, energía y esto mismo pasa en otras provincias. Los recursos se los llevan a la Ciudad más rica”.

Dos anuncios de relevancia para Monte

En su paso por Monte el gobernador y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Augusto Costa, anunciaron una inversión de $600 millones para seguir fortaleciendo el turismo.

“A partir de un modelo basado en el trabajo, que distribuye y promueve la equidad, hemos alcanzando una temporada llena de turistas: ya son cerca de 11 millones de personas las que visitaron la provincia”, dijo Kicillof en el Centro de Convenciones junto al intendente local Marcos Fernández y el diputado provincial Alejandro Dichiara, entre otras autoridades.

Este programa busca potenciar los destinos turísticos de forma sustentable y sostenible, mejorando las prestaciones de servicios, embelleciendo zonas estratégicas y promoviendo la accesibilidad. La provincia otorgará aportes no reembolsables de hasta $12 millones para financiar proyectos de acceso, circulación y esparcimiento, hábitat, señalética, movilidad y núcleos higiénicos.

El mandatario encabezó también el acto de adhesión del distrito al programa Puentes y de presentación de inversiones de infraestructura escolar para la región.

Por la firma del convenio, el distrito recibirá $30 millones para iniciar la construcción de un Centro Universitario donde funcionará la sede de la Universidad Provincial del Sudoeste, con capacidad para 60 estudiantes.

La entrevista completa aquí: