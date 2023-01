“Un inspector me aflojó dos dientes de una trompada”

Adrián Barragán, oyente de LA BRÚJULA 24, aseguró que un inspector de tránsito lo agredió en medio de un operativo de rutina llevado adelante en la noche del jueves.

“Las dos paletas me aflojaron”, relató con indignación en contacto con el programa “Bahía Hoy”. Y agregó: “Fue en un operativo en McDonald’s. Me dio un arrebato el cobarde”, expuso.

En concreto, Barragán le apuntó a una persona que se llamaría Fernando Tolcachir y que se desempeña en el cuerpo de inspectores de Ordenamiento Urbano de la comuna.

“Le entregué los papeles y me hicieron el test de alcoholemia que me dio positivo, tenía 0,51 en sangre. Ahí me hizo esperar 15 minutos y subió a 0,52, por eso me indicaron que me iban a llevar la moto. Le dije que no se la quería dar y el muchacho este me mueve, me desetabiliza y me pega una piña”.

“Me dio impotencia, por eso no quería darle la moto, porque es una herramienta de trabajo. Así y todo no llegué a nada, pero no tiene sentido que alguien me pegue”, consideró.

Y recordó que “cuando me levanté para defenderme me agarró la policía, no llegué a pegarle”.