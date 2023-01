“Nos dijeron que regalaban las cosas, no robamos nada”

María –no se identifica con su nombre real– conversó esta mañana con La Brújula 24 respecto de lo ocurrido en las últimas horas en una pañalera ubicada en la esquina de calles Charlone y 9 Julio.

En concreto, ayer un grupo de personas ingresó en el depósito del local y se llevaron una gran cantidad de mercadería. La policía logró detener a seis de los involucrados. Fue un “robo en manada”, explicaron los servidores públicos.

“Todo comenzó el sábado, cuando supuestamente empezaron a regalar cosas. Me llegó el comentario de que lo hacían dos turnos de serenos. El de la mañana no te daba nada y el de la tarde dejaba la puerta abierta”, expuso en el programa “Bahía Hoy”.

“Ayer volví a pasar y vi gente entrando y saliendo normal. Cuando me acerqué, me crucé con una vecina y me preguntó si seguían regalando. Por eso yo seguí sacando”.

“El comentario que me llegó es que el dueño no era de Bahía y como la Municipalidad no lo habilitó regalaba las cosas. Luego vimos que las fechas de vencimiento eran del 2018 para abajo”, agregó María.

En esa misma línea, explicó que “creo que con la adrenalina de que te están regalando algo uno no piensa bien y se manda. No es como dicen en las redes, no somos planeros, yo soy laburante, fui a buscar pañales para mi mamá” y en el interín empezás a agarrar por la adrenalina”.

“La policía llegó media hora después que yo. Lamentablemente agarraron a los pobres, es así. Hay gente que lo necesita de verdad y otra que se aprovechó de la situación y se iban con camionetas cargadas completas”, dijo.

La palabra del dueño de la pañalera

El hombre, que no quiso hablar públicamente, sólo se limitó a decir que efectivamente se trató de un hecho de inseguridad coordinado. “Me robaron, y yo no tengo nada que aclarar, La puerta estaba forzada”, consideró.