Quién es y cuánto dinero obtuvo el referente de RainbowEx que más ganó

La investigación sobre la estafa piramidal de San Pedro, vinculada a la plataforma ficticia de criptomonedas RainbowEx, ha revelado detalles sobre el funcionamiento de esta red fraudulenta. Entre los principales involucrados se encuentra Eduardo Maximiliano Braga, un ex trabajador rural de Río Tala, quien, bajo el alias de "La China Alí", manejaba una cuenta de Telegram desde la que instruía a los inversores sobre qué criptomonedas comprar.

Sorprendentemente, el número telefónico asociado a esa cuenta tenía característica local de San Pedro, lo cual evidencia que operaba desde la Argentina. Braga, quien recientemente cumplió 30 años, se benefició enormemente de dicha plataforma, sumando más de 300 mil dólares en ganancias.

Braga no actuaba solo. Otro de los principales beneficiarios es Luis Pardo, un ex empleado de Papel Prensa que también logró acumular grandes sumas con esta plataforma. Pardo, quien fue detenido brevemente tras un allanamiento en su domicilio, está siendo investigado por intermediación financiera no autorizada.

Sin embargo, podría enfrentar cargos más graves si se confirma su papel en la operación de la estafa. Tanto Braga como Pardo se convirtieron en figuras clave en San Pedro, coordinando grupos de Telegram y organizando actividades comunitarias bajo la fachada de una fundación relacionada con la plataforma.

La estafa movió más de 49 millones de dólares, atrapando a unos 90 mil usuarios. A pesar de las evidencias, muchos inversores aún no se consideran víctimas y mantienen la esperanza de recuperar sus ahorros en el mes de octubre, cuando finalice el plazo de restricción de retiros impuesto por el consorcio que controlaba RainbowEx.

La situación se complica debido a la falta de denuncias formales, lo que dificulta el avance de la investigación judicial. Aun así, la fiscal María del Valle Viviani, que lleva adelante la causa, ha comenzado a recibir los primeros testimonios de afectados.

Braga, quien ha sido señalado como la persona detrás de los mensajes de "La China Alí", negó ser responsable de la estafa, aunque sí admitió estar bajo sospecha. Afirmó que su celular está a disposición de la justicia y que no teme las amenazas que ha recibido. Insistió en que, al igual que los inversores, él también es una víctima de la plataforma. Mientras tanto, la causa sigue abierta, con muchas incógnitas y la expectativa de que más personas se animen a denunciar su participación en el esquema fraudulento.

