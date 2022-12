Chofer vistió el micro con adornos y regaló golosinas a los pasajeros

Una chofer de la línea 25 de colectivos de Córdoba despertó la atención de los pasajeros. Pocha salió el sábado 24 de diciembre a hacer su habitual recorrido por las calles de la capital cordobesa con el colectivo decorado para la Navidad.

“El espíritu del niño siempre está”, señaló a Cadena 3. Así fue que colgó globos y guirnaldas rojas y verdes en las barandas del colectivo.

Pocha se vistió con la ropa de Papá Noel y a cada persona que se subía a su colectivo, le regalaba una golosina navideña. “Es una onda totalmente diferente, le mete vida al día apagado. Ahora Navidad es cómo un día más, no se festeja tanto como antes y esto es un lindo gesto”, dijo uno de sus pasajeros.

“Cuando me baje me llevo los caramelos para mis sobrinos. Esas son cosas que no se ven en ningún lado pero sí en Córdoba Capital”, agregó otro.

Fuente: Perfil