Chocó con la moto: “Venía tomando cerveza y bien mamado”, reconoció

Manejaba una moto borracho y chocó en pleno centro de la ciudad. Y lo reconoció sin problemas: “Venía tomando cerveza y bien mamado”, le dijo al móvil de La Brújula 24.

El incidente ocurrió poco después de las 9 en Alvarado casi esquina con calle Sarmiento. El otro vehículo involucrado también fue una moto, en la que circulaba una mujer. Y no hubo que lamentar heridos de milagro.

“Venía tomando cerveza y bien mamado. Yo volvía de una joda de la casa de un amigo. Tomé lo que todo el mundo toma, un par de birras, con fernet por medio, whisky y ron. Y agarré la moto porque mi mujer está pariendo en estos momentos. Venía manejando y tomando, es muy irresponsable de mi parte”, contó Marcos en diálogo con Bahía Hoy.

“Yo estaba de fiesta mientras mi mujer estaba con trabajos de parto. Estábamos festejando un ascenso laboral de un amigo. La joda terminó a las 8 de la mañana y me llevé una cerveza mientras manejaba”, agregó.

Luego continuó el relato y explicó cómo fue el choque: “Lo único que hice fue bajar la vista y me choqué a la otra moto, no me dieron los frenos porque iba muy veloz, ponele que iba a 60 kilómetros por hora”.

“Vine desde el barrio 5 de Abril hasta acá el centro. En este momento no estoy consciente pero se que está mal lo que hice”, cerró Marcos en LA BR´ÚJULA 24.

Mientras que la otra conductora de la moto contó que “yo venía andando por Alvarado, vi un auto con balizas, frené y me abrí un poco, y me llevó puesta. Quedé tirada en el piso, él se quería ir porque tenía que ir al hospital a ver a la hija y después vimos la lata tirada en el piso. Yo por suerte estoy bien”.