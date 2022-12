Oficial: difunden recorrido del Dakar

El recorrido del Dakar 2023 fue presentado oficialmente y David Castera, director de la carrera, destacó las dificultades que deberán sortear los competidores a lo largo de 8.549 kilómetros, de los cuales más de la mitad, 4.706, serán contra el reloj. Si lo comparamos con la edición de 2022 se trata de 500 kilómetros más de especial.

“Quisimos hacer un Dakar más difícil. Buscamos más kilómetros, pistas más complicadas y dunas. Quedó un rally con dos cabezas: la primera semana con pistas, navegación y muchos más kilómetros y una segunda totalmente diferente, con pocos kilómetros pero sólo de dunas”, describió el directivo.

Sobre las Etapas con mayores dificultades marcó “la 4, el primer bucle alrededor de Ha’il, y la 11, la primera en el Empty Quarter. La primera es navegación, arena, con enormes bajadas en dunas. Es una zona en la que se equivocaron todos en 2022. Ahora la hacemos al revés y esas bajadas serán subidas durante cien kilómetros, lo hemos hecho al revés y no será fácil de superar, además de las complicaciones de navegación”.

El ‘Empty Quarter’ marcará un punto muy difícil de transitar, y así lo reflejaron las palabras de Castera: “sólo hay un paisaje y siempre es igual. No es el más bonito del rally pero es muy particular porque no sólo son dunas. De repente, se cortan con un lago seco en medio. No hay nadie: ni personas, ni camellos, ni pastores… no hay vida. Es un problema porque no sé cómo vamos a sacar a los vehículos que no puedan salir porque tengan algún problema”.

Fuente: LB24 / Campeones.