“Estoy conmocionado por la noticia”, dijo un hermano de María Marta García Belsunce

John Hurtig, uno de los hermanos de María Marta García Belsunce, habló con La Brújula 24 escasos minutos después de recibir copia del fallo por el que Nicolás Pachelo, vecino del country Carmel, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio consumado hace 21 años. “Estoy conmocionado por la noticia; me llueven los llamados de mis amigos. Ahora estamos un poco más en paz”, expresó.

“Fueron momentos difíciles, de mucha angustia. En su momento le mostré a Mariano Grondona (conductor del programa televisivo Hora Clave) todo el expediente. Él me preguntaba y yo le contestaba leyendo las declaraciones para que no piense que le mentía. Sobre lo que decían de La Gotita, los médicos autopsiantes aseguraron que no hubo pegamento de ningún tipo”, indicó Hurtig.

“Grondona puso a una señora a decir que era la empleada de Irene (Hurtig) para inculparla, después de que había estado conmigo. Lo llamé, le dije que no era cierto lo que decían y me respondió: ‘Disculpemé pero la productora de televisión tenemos que vender’. Le hicimos juicio, pero a la productora y Grondona nunca pudimos logramos ni que vayan a tribunales y lo patearon hasta que la causa prescribió. A la única que pudimos llevar a tribunales fue a la señora, que no tenía recursos, y ella dijo delante del juez y de nosotros: ‘A mí me pagó la productora; me dieron por escrito lo que debía decir y yo lo tenía que estudiar’”, agregó.

En la entrevista con “Todo es posible”, con la conducción de Leandro Fernández Suñer y Alejandro Ferrario, Hurtig se refirió a una de las pruebas que hay desde hace años contra el ahora condenado a perpetua.

“En el juicio a Pachelo se ventiló una escucha donde el abogado le dijo que va a pedir prueba ADN, pero que necesita que le confirme que no hay rastros suyos en la escena del crimen, y Pachelo responde: ‘quedate tranquilo, a mí no me tocó’. Esa escucha está hace veinte años en el expediente; la obtuvo hizo (el fiscal) Molina Pico”, afirmó y agregó: “Los familiares no tenemos una sola escucha en contra ni que genere una duda. La vendieron como una novela de que los familiares éramos los asesinos”.