Los chats de Pachelo con su abogada tras la condena por el crimen de María Marta García Belsunce

Después de un silencio inicial tras el fallo condenatorio de la Cámara de Casación, Nicolás Pachelo se expresó de manera particular. Esto ocurrió a través de tres capturas de pantalla de un chat de WhatsApp entre el detenido y una de sus defensoras, que se hicieron públicas este jueves. La revelación plantea interrogantes sobre la privacidad en la relación entre un cliente y su abogado. Según trascendió, esto sería válido “salvo que haya habido un aval de parte del detenido para su difusión”.

En los mensajes, se puede observar que la conversación comenzó el miércoles por la tarde, coincidiendo con la noticia de que la Sala II revocó la absolución de Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce, condenándolo a prisión perpetua como autor del homicidio de la socióloga.

En estos intercambios, Pachelo expresa su descontento por las condiciones de su detención y lanza una amenaza velada: “Lamentablemente, estamos peleando solos los 3 contra un sistema entero. Yo no pude conseguir que me pongan solo en una celda por razones obvias. Pero hasta (acá) llegó Raquel. Tenía pensado ponerle fin esta misma noche. Buscaré mi momento”, escribió el condenado, quien el próximo 7 de abril cumplirá 6 años en prisión.

En respuesta a un audio de 12 segundos de su abogada, Pachelo reconoce: “Sos una gran persona y abogada, y te agradezco todo lo que has hecho por mí”. Sin embargo, no contesta cuando ella intenta llamarlo. La conversación continúa al día siguiente por la mañana, con la abogada iniciando el chat: “Nico, querido, te veo en línea, hablemos cuando puedas/quieras”.

Pachelo, en medio de su despedida gradual, declara: “No es fácil. No puedo hablar, no estoy solo. Esto va más allá de García Belsunce”. Mientras tanto, su abogada le asegura que está “trabajando en la sentencia” y confía en revertir el fallo: “Si te fueras en este momento quedaría esto así. No les des ese gusto. Lo vamos a revocar”.

El ex vecino de Carmel se queja de compartir celda en su nuevo destino, la Unidad N°9 de La Plata, un penal de máxima seguridad al que fue trasladado tras conocerse el fallo de los jueces Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño de la Sala II de Casación. Anteriormente, estaba en el penal de Gorina, de régimen abierto, donde había ingresado el año pasado, cumpliendo una pena por robos en countries. Sin embargo, su situación se complicó con una nueva detención por un robo en un country de Ituzaingó, lo que afectó sus posibilidades de condicional y salidas transitorias.

El fiscal general adjunto Patricio Ferrari, uno de los acusadores en el caso del crimen de María Marta, comentó sobre estos chats: “Previsible. El frustrado intento de un psicópata que pretende conmover sin suerte a algún desprevenido, pero que, en verdad, muestra, por contrapartida, ausencia total de arrepentimiento, en una estrategia común, demasiado burda y casi indigna”.

Estas palabras de Ferrari reflejan la postura que ha mantenido respecto a Pachelo, basada en un perfil criminal que lo cataloga como un psicópata narcisista desde 2004, hecho que se ventiló durante el juicio de 2022.

Carlos Carrascosa, por otro lado, optó por no comentar sobre estos chats.

