Excantante de Bandana denunció a su ex por violencia de género

Lourdes Fernández, exintegrante del grupo musical Bandana, denunció a su expareja por violencia de género y mostró las pruebas en un video que subió a una de sus redes sociales.

La cantante mostró en las imágenes su rostro marcado por los golpes y dio algunos detalles de los malos tratos por parte de quien ahora es su ex novio. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Fernández en el video que compartió en sus historias de Instagram.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, indicó.

Por su parte, Leandro, ex pareja de la mujer, sostuvo en declaraciones al canal América que “tuvimos discusiones como cualquier pareja, pero me alejé de ella por pedido de su psiquiatra”.

“No voy a hablar mal de Lourdes. Como un montón de parejas no nos pudimos encontrar. Un error mío quizás fue bloquear su contacto, pero no vengo a decir otra cosa, además de que es una persona maravillosa”, aseveró, y añadió que “previo a cualquier tipo de acusación, es necesario que intervenga la Justicia”.

Fuente: Diario Popular