Marengo niega rumores de romance con su compañero de conducción en la TV chilena

Rocío Marengo es una de las celebridades del momento. Con su actitud, carisma y confianza en sí misma, ha cautivado a una extensa porción de la población nacional que la sigue en su vida cotidiana y también en sus redes sociales.

En la actualidad, Rocío Marengo se encuentra participando del ‘reality’ de Chilevisión “El Discípulo del Chef”, que reúne a los mejores participantes de otras ediciones de certámenes de cocina para que compitan. ¿Quién será el ganador en esta edición?

Pero también es un momento de cambio en su vida personal. Luego de que los procedimientos de fertilización no dieran los resultados esperados para ella, que desea ser madre, y que culminara su vínculo con su expareja, el empresario Eduardo Fort, muchas cosas están mutando.

A su vez, otro punto de conflicto fue el término de su amistad con Pamela Díaz, ya que la bailarina le habría hecho algo a la Fiera que generó el quiebre de su vínculo, aunque la animadora de “Minuto para Ganar” sostiene que todo sería nada más que un malentendido.

En este marco, uno de los motivos por los que se abordó el quiebre entre ella y Pamela es que se habría asociado a la exparticipante de “Showmatch: La Academia” con su compañero de animación en Chilevisión, Jean Philippe Cretton, actual pareja de la madre de Trini Neira.

Fue entonces que, en diálogo con Página 7, la célebre dijo todo sobre estos rumores que circulan en la escena de la farándula nacional. “No sé nada, en realidad me sorprendí, ya que me enteré por los medios y los periodistas que me llamaban y preguntaban”, abordó.

“Tengo súper claro que dentro de los códigos que tiene la amistad no se mira el novio de una amiga. No me interesa, con la cantidad de hombres que hay, no miraría jamás la pareja de una amiga”, cerró Rocío Marengo descartando para siempre el presunto romance con Cretton.

Fuente: LB24 / ChileShow.