Así quedó el auto chocado por la camioneta del empresario

Rubén Rapetti está shockeado por el incidente de tránsito que lo tuvo como imprevisto protagonista este mediodía en el macro centro de la ciudad.

El hombre respira con alivio el hecho que la situación no derivada en lesionados (por centímetros no atropelló a una peatón mientras era arrastrado por la camioneta) y que él no tuvo ni un rasguño.

Tras hacer una exposición en la sede policial de Berutti 650, hacia donde fue llevado por un efectivo que se encontraba de guardia en el Banco Provincia, el vecino inició el periplo para lograr una reparación lo más pronta y efectiva posible de su Citroën C3, que resultó con daños importantes en la parte trasera derecha.

De hecho, se dirigió a la compañía donde tiene asegurado el rodado para comenzar el trámite del caso, a sabiendas que no tiene ningún dato concreto de quién lo chocó.

Mientras tanto, la Policía se abocó a la búsqueda de la camioneta que originó todo el incidente, marca Toyota Hilux.