Habló el nuevo titular de la AFIP: “Que paguen los que tengan que pagar”

El nuevo titular de la AFIP, Carlos Castagneto, analizó la situación tributaria ante su llegada al organismo. Desde la puerta de la Casa Rosada y tras la jura de Mercedes Marcó del Pont, el funcionario aseguró: “Que paguen los que tengan que pagan y no cobrarles a los que no corresponda”.

“Como dijo el Presidente recién, empieza una nueva etapa en el Gobierno con el presidente del Banco Central, tenemos que trabajar de forma mancomunada. Lo importante es tratar de cumplir con la ley, ser justos y equitativos”, sostuvo después de la asunción de Marcó del Pont como la nueva secretaria de Asuntos Estratégicos.

Además, Castagneto enfatizó en que su objetivo es “hacer cumplir la ley”. En declaraciones a los móviles que estaban en la puerta de la Casa Rosada, dijo: “Lo que hablamos, en su momento, con Mercedes [Marcó del Pont] es hacer una AFIP amigable a pesar del rol que le toca de recaudación. Y tratar de simplificar muchos mecanismo que a veces a los contribuyentes les cuenta tanto”.

“Lo que no vamos a perdonar es el trabajo ilegal, la trata laboral, como lo venimos trabajando. Porque me parece que, en el siglo XXI, no puede existir más la trata laboral en la Argentina”, puntualizó el nuevo titular de la AFIP.

Anteriormente, el contador Castagneto se desempeñaba como Director General de Recursos de Seguridad Social de la AFIP.

