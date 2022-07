Licencia de conducir: explican por qué siguen las demoras para otorgar turnos

Innumerable cantidad de mensajes se han recibido durante las últimas semanas tanto al diario digital como a la radio dando cuenta de la falta de respuesta en tiempo y forma para tramitar la licencia de conducir, lo que despierta el fastidio de los bahienses.

El Director General de Movilidad Urbana, Ramiro Frapiccini, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, entregando las explicaciones del caso, con una mirada optimista sobre la agilidad que tomará el mecanismo en los próximos días.

“Previo a la pandemia atendíamos a 195 personas por día, en ese período bajó mucho producto de las prórrogas y desde hace tres meses estamos atendiendo 260 personas. Llegamos a tener un solo médico en enero, lo cual fue un problema que tuvimos que sortear y ahora tenemos cuatro profesionales, incorporando a dos más que se van a sumar la semana próxima”, sostuvo Frapiccini, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y consideró que “nuestro objetivo es llegar a 350 turnos diarios para que la gente no tenga que esperar tanto tiempo. El cuello de botella lo tenemos en el personal médico, que es el mismo inconveniente que arrastramos de larga data y es de difícil solución. Estamos en conversación con hospitales y la Secretaría de Salud porque a los médicos que están trabajando no se le pueden sumar 100 personas más diarias”.

“Se busca un profesional clínico, no hace falta que tenga una especialidad porque el aspecto oftalmológico lo puede realizar de manera general. La persona que tiene alguna patología trae su historia clínica particular. Ajustamos los salarios, pagando dentro de lo que es el escalafón municipal y estamos consiguiendo, en especial profesionales recién recibidos o aquellos que no quieren estar 24 horas seguidas en una guardia”, agregó el funcionario comunal.

Asimismo, reconoció que “han aparecido también algunos inconvenientes con algunas soluciones que para la pandemia funcionaban bien o problemas puntuales como lo que pasó el martes cuando el sitio para cargar los turnos quedó inactivo. Entiendo la molestia de la gente, pero ese es un tema resuelto. Les pedimos a todos que carguen el pedido de turno un mes antes de que sea el vencimiento y estamos otorgando turnos sin problemas”.

“Con la licencia vencida no se puede conducir, no tenemos autoridad legal para otorgar una excepción, eso es órbita de la Provincia. Lo que corresponde del municipio es ampliar la capacidad de atención y en eso estamos trabajando para el corto plazo”, culminó Frapiccini.