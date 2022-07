La polémica entre Carmen Barbieri y Karina Mazzocco: “No me tengas de hija”

Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24, cargada de información, como siempre, vinculada al mundo del espectáculo y la TV.

More Rial y el momento más triste de su vida

Habíamos contado que Morena Rial estaba pasando por momentos muy difíciles al perder en este fin de semana su embarazo de cuatro meses. Por eso entendemos su dolor en estos que, seguramente, son los días más tristes de su vida. Y Así los reflejó ella misma en sus redes.

Con toda su ilusión More había subido en abril pasado la imagen de la ecografía de su futuro bebe, junto a su pareja, el Maxi, un cantante cordobés y ahora muestra su dolor ante la pérdida de este, que hubiera sido, su segundo hijo. No hay mucho que agregar más que acompañarla con respeto en este momento tan duro en el que esperemos esté acompañada y contenida, con amor.

Emily Lucius reapareció en Disney On Ice

Después de salir de “El hotel de los famosos” y de no querer dar notas en ningún medio, pese a que lo tenía firmado por contrato, alegando con la productora BoxFish que habían “arruinado su imagen” con la edición del reality; Emily Lucius llegó en esta noche de miércoles a la función de estreno de “Disney On Ice” en el Luna Park, llena de cámaras, de famosos y de chicos. A los quince minutos y ya con la función empezada llegó su hermana, Belu Lucius y toda la familia se ubicó para ver el show infantil.

El último eliminado del hotel, Imanol Rodríguez, dijo que Emily “entró a un mundo donde no estaba 100 por ciento preparada y se encontró con un monstruo que es la tele. Creo que muchas cosas la tomaron por sorpresa y no pudo manejarlo”.

Camila Homs, ex de de Paul: “Crío a mis hijos con un padre ausente”

Camila Homs, ex mujer de Rodrigo de Paul y madre de sus dos hijos, es tapa de la Revista Caras, donde habló de su relación hoy en día con el futbolista de la Selección. Allí habla de su situación actual, con un padre ausente porque él juega en Europa (Madrid) más allá de sus visitas esporádicas y también de las mediaciones que intentaron para poner en claro todos los temas de la separación, incluyendo la comunicación con sus chicos de 3 y 11 meses. Un reportaje de Fabian Cataldo.

—Reconciliación?

—Hasta hace poco tiempo podía pensar en una reconciliación, pero ahora ya no. Soy

de las que piensa: “Ya fue”. Y ya lo decidí (Risas). Estoy en otra etapa, me di cuenta de

muchas cosas: la principal es lo que valgo como persona. Y sobre todo como mujer. Se muy bien qué cosas no volvería a permitir que pasen en mi vida. Hoy estoy segura de lo que busco y lo que quiero para mi futuro.

—¿Cómo influye la maternidad en esta especie de empoderamiento obligado?

—Mis hijos son mi vida, mi luz de todos los días. Doy todo por ellos… Y cuando

suceden cosas en las que veo que ellos pueden estar sufriendo, sale lo peor de mí y no

tiene vuelta atrás.

—¿Hay una especie de “pacto de armonía” entre usted y De Paul cuando

organizan los tiempos junto a sus hijos?

—Los hijos son siempre nuestra prioridad. Tratamos de tener la mejor relación posible

por ellos. Hay momentos mejores en la que estamos súper, y otros en que nos queremos matar (Risas). Pero siempre pensando que la prioridad son ellos…

—¿Qué puede decir de la demanda que le inició a Rodrigo?

—No estoy reclamando nada que sienta que no me corresponda, pero los detalles los

maneja mi abogado. La mayoría de lo que se dice en los portales es mentira. Estoy

reclamando lo que me corresponde después de 12 años de relación, de tanto tiempo que yo acompañé y sostuve. Es una compensación económica, además de la cuota

alimentaria que le corresponde a mis hijos.

—Muchos la critican porque dicen que por despecho usted le quiere “sacar

plata”…

—No le quiero sacar nada que yo considere que no me corresponda. Tampoco le estoy

pidiendo nada que él no me pueda dar. Solo le estoy pidiendo lo que considero que sirve para verme bien el día de mañana, para no pensar que podría terminar durmiendo abajo de un puente, ¿entendés? Obviamente que busco mis beneficios, pero no le pido nada que sienta que no me corresponde.

—¿Le molestó alguna vez el término “Botinera”?

—El concepto de botinera está muy generalizado. Yo siempre me consideré más mujer

que botinera. Estuve 12 años con él, desde cuando esta persona no era quien es hoy en día. Y toda su trayectoria yo lo acompañé: en momentos buenos y en momentos malos. No me arrepiento de nada, y si en un futuro me llegara a enamorar otra vez de un jugador de fútbol o de un abogado o de quién sea, volvería a dar mi vida por él, por amor. Y después están las otras, las Botineras que van en busca del “Botín”, no de los “Botines” (Risas). Son las que se acercan a los jugadores cuando ellos ya son exitosos…

—¿Cómo se lleva con el revuelo que generó esta historia en los medios?

—Ante tanta repercusión, todos me preguntan lo mismo, sobre todo mis amigas:

“¿Cómo lo sobrellevo?”. Yo siempre contestó que sigo siendo quien soy, no me creo ni

más ni menos que nadie por lo que me está pasando ahora. Trato de no pensar y tomarlo lo más natural posible.

—¿Las mujeres de los otros jugadores de la Selección, de alguna manera, se

solidarizaron con usted?

—Por ejemplo, con Antonela Roccuzzo siempre tuvimos buena onda. Ella es super

perfil bajo, siempre macanuda. Me trató super bien, es como una más de todas. Podría

creerse mil porque es la mujer del Número Uno (refiriéndose a Lionel Messi), pero su

esencia es super natural. Pero con lo que me pasó, obvio que todas optan por no meterse porque es un tema re delicado. Siento que me apoyan porque yo tengo muy buena onda con “Anto” y con muchas otras, pero lejos de mí estaría ofenderme si veo que tienen también buena onda con la nueva pareja de mi ex (Refiriéndose a Tini).

—¿Se auto percibe como una buena madre?

—Como mamá me considero bastante fuerte. No es lo mismo ser madre de dos que de

uno. Y los dos son muy chiquitos. Cambió mucho mi vida: los estoy criando con un padre que no es que esté ausente, pero está lejos. Y no es lo mismo que vivir el día a día con una persona que está a tu lado para ayudarte.

—Lo considera a Rodrigo un buen padre…

—Cuando estábamos juntos, él me ayudaba un montón. Era un padrazo. Y sigue siendo

un muy buen padre. Te soy sincera: me costó al principio y me sigue costando ahora estar sola con los chicos, porque de él como padre no puedo decir nada malo. Cuesta

muchísimo que no esté presente físicamente, porque una separación de padres podría

ser mucho más sencilla si estuviéramos viviendo cerca. Pero la distancia dificulta todo.

Tengo dos chicas que me ayudan, no sé que haría sin ellas (Risas). Y mi familia también me sostiene cuando la necesito.

—¿Cuál de sus hijos se parece más a usted, y quién a Rodrigo?

—“Bauti” es super yo, porque es tranquilo, pacífico, aunque todavía es muy chiquitito.

En cambio Francesca es más el padre: pícara, decidida por lo que quiere.

—¿Cómo les habla de la separación de sus padres?

—Mi psicóloga me ayuda. Le pregunté cómo le podía comunicar las cosas a “Fran”,

porque no es normal, pobrecita, por lo que está pasando. Me dijo, y es lo que hago, que siempre le diga la verdad con palabras que pueda entender una nena de tres años. Y explicarle que mamá y papá siempre van a estar, a pesar de todo.

Carmen Barbieri a Mazzocco: “No me tengas de hija”

“No tengo nada contra la Mazzocco, pero un poco de tranquilidad y paz…no me tengas de hija…un poco de paz”.

“Yo me presté al toque para el ADN, en mi rutina no figura el tema Mazzocco, pero en el tuyo figura siempre el apellido Barbieri” agregó la conductora de “Mañanísima” tras decir irónicamente la animadora de “A la tarde” que Carmen “hizo un show” para mostrar el resultado de su análisis con su supuesta hermana.

Barbieri dijo que es su abogado el que no la deja mandarle una carta documento a Karina Mazzocco, pero que ella tiene ganas de hacerlo.

En realidad fueron varios los temas en que desde que comenzó el programa de América hablaron de Barbieri: fue una temporada teatral que no se hizo con su hijo Federico, más tarde un entredicho cuando estuvo en el programa de Magazine, Amalia Granata sobre la comunidad trans; después un conflicto con los ex Cebollitas y ahora el asunto de la hermandad que duró meses.

“Me tratan de necia, la primera vez mi papá quedó mal parado, yo no estoy enojada, pero le pido a la Mazzocco que me deje un poco tranquila, pero me gustaría mandarle una carta documento, porque si ella me sigue dando una vez más….” finalizó Barbieri.

Con info de Laubfal.com