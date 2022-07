Sainz larga adelante en Silverstone

La clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone fue casi por completo bajo la lluvia este sábado y esa condición le aportó incertidumbre hasta el último instante, con grandes sorpresas por momentos. En ese contexto, sobre el final, el piloto español Carlos Sainz marcó 1m40s983/1000 con su Ferrari y se quedó con la pole, la primera que consigue en la categoría. Estará al frente cuando se encienda la luz verde en la carrera de este domingo.

“Sufrí con el agua estancada y perdí una vuelta. No hice una vuelta nada especial, pero sí me puso en la pole. Es bueno el ritmo que tuvimos todo el fin de semana, corregimos problemas en la clasificación y buscaré mantenerme adelante en la carrera”, dijo el poleman, que tardó 151 grandes premios en conseguir ese honor, y aspira a su primera victoria.

Sainz es el segundo español en lograr la pole. El anterior fue Fernando Alonso, que lleva 22 en la máxima categoría del automovilismo y la última de ellas hace casi una década, en Alemania, en 2012. Su primera vez había sido en Malasia 2003. Carlos puso fin así a 3632 días sin una pole española: fueron 9 años, 11 meses y 10 días. Por otra parte, es el piloto 104 de la Fórmula 1 en lograr esa primera posición, el 34º de Ferrari y la pole 237 de la escudería de Maranello.

El actual campeón del mundo y líder del actual campeonato, el neerlandés Max Verstappen hizo un trompo completo en su primera vuelta lanzada de la Q3 y tuvo la suerte de quedar adentro de la pista y en el sentido correcto. Luego, se fue ancho en una curva y perdió tiempo. En otro giro, una bandera amarilla (por un trompo de Leclerc) limitó su velocidad en un sector. No obstante, fue veloz con su Red Bull, dominaba la clasificación a segundos de concluir y, finalmente, quedó segundo, a sólo 072/1000.

Al hablar junto a la pista después de la clasificación, Verstappen escuchó algunos abucheos. Él y el inglés Lewis Hamilton chocaron en este circuito el año pasado, el neerlandés se estrelló contra un muro, el local superó una penalización y ganó la carrera. El incidente recalentó la rivalidad. En el hospital donde lo mantuvieron en observación, Max acusó a Lewis de “conducta antideportiva” por festejar la victoria mientras a él lo evacuaban por razones médicas. “Si no me quieren aquí, no es para mí un problema”, le quitó trascendencia.

Sus compañeros quedaron tercero y cuarto. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que sufrió el asfalto mojado en el último tramo de la clasificación, y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) se ilusionaron con terminar adelante, pero estarán compartiendo la segunda fila, por delante de Hamilton (Mercedes), quien estuvo segundo por momentos pero quedó 5º; el belga Lando Norris (McLaren), Alonso (Alpine), el británico George Russell (Mercedes) y el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

Extremely happy! First pole, at Silverstone, in the wet! It was extremely tricky out there but a final good lap gave us pole. Weekend is not over, but I'm ready for tomorrow and we'll fight for the win. Let's race!







— Carlos Sainz (@Carlossainz55) July 2, 2022

“Estoy decepcionado de no estar en la pole, aunque feliz por Carlos. Hice un trompo en la última vuelta, donde debía haber puesto todo, así que no merecía la pole”, fueron las primeras palabras de Leclerc, que terminó favoreciendo a su coequiper con su error, pues obligó a desacelerar en esa zona a Verstappen.

Otra revelación fue el francés Nicholas Latifi, que llegó a la Q3 por primera vez, gracias a su oportunismo para girar rápido antes de que la pista empeore. Eso llevó a que se vean abrazos entre los mecánicos en el box de Williams cuando se confirmó su posición entre los diez mejores. Finalmente, no arriesgó demasiado en los últimos 10 minutos y se conformaron en el equipo con el 10º lugar. El mismo Latifi cuyo accidente fue determinante para la definición de la temporada 2021 en Yas Marina entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Una lluvia sostenida, una temperatura más baja y poco agarre para los neumáticos fueron un combo que no dio respiro en la Q2. Por momentos, nadie mejoraba los tiempos por la intensidad del agua y eso puso en riesgo a más de uno de los que suelen avanzar en la clasificación sin sustos. En ese contexto, todo fue fastidio para los que giraron los minutos finales buscando ir más veloces. El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el francés Esteban Ocon (Alpine) no consiguieron superar esa instancia, quedando entre el 11º y el 15º puesto para la parrilla de salida.

En una Q1 sobre el asfalto mojado, los pilotos fueron buscando marcar una huella a medida que la lluvia mermaba, algo que hizo que los tiempos fueran bajando permanentemente y que los más veloces fueran cambiando, con sorpresas. Todos debieron quedarse en la pista hasta bajarse la bandera a cuadros.

La decepción fue para el tailandés Alexander Albon (Williams), el danés Kevin Magnussen (Haas), los alemanes Sebastian Vettel (Aston Martin) y Mick Schumacher (Haas) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que quedaron eliminados y largarán desde el 16º al 20º lugar. Albon se lamentó que lo hayan hecho girar demasiado para calentar los neumáticos, cuando eso no era eficaz, y Vettel maldijo que, por segunda vez en el año, se quedó sin poder hacer el último giro porque no llegó a abrir la vuelta por apenas unos segundos.

Fuente: LB24 / La Nación.