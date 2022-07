Cristiano Ronaldo pidió irse del Manchester United en este mercado de pases

A un año de su emotivo regreso a Old Trafford y después de una temporada buena en lo personal pero irregular a nivel colectivo, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo podría dejar el Manchester United. El artillero de 37 años, quien todavía tiene un año más de contrato con los Diablos Rojos, estaría preparando su salida para este mismo mercado de traspasos y los rumores son cada vez más fuertes.

Según informó el diario británico The Times, el propio Ronaldo le ha pedido a los directivos de su club que le permitan marcharse en esta misma ventana de transferencias si reciben una oferta satisfactoria en las próximas semanas. Este periódico apunta que “la decisión del jugador de 37 años está impulsada por el deseo de jugar en la Champions League por el resto de su carrera”.

CR7 lleva 19 temporadas consecutivas jugando la máxima competición del clubes del fútbol europeo y nunca ha jugado la Europa League, el torneo de segundo orden al que el Manchester United ha clasificado tras una campaña poco regular: finalizaron en el sexto lugar en la Premier League.

Es por eso que Cristiano, seis veces ganador del Balón de Oro, ha decidido terminar prematuramente su segunda etapa con el club. “El jugador portugués cree que le quedan ‘tres o cuatro años’ al más alto nivel”, agrega The Times en su artículo. Su rendimiento individual no se condice con la política deportiva de un Manchester United que busca encarrilarse con Erik ten Hag tras los ciclos de Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick.

Ronaldo ha marcado 24 goles en 36 partidos con el United en el pasado curso y tiene como objetivo seguir en buena forma para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022, su última gran cita con la selección de Portugal. La prensa inglesa apunta que el Bicho cree que lo mejor para su futuro inmediato es buscar un equipo que compita al máximo nivel continental.

No obstante, Cristiano respeto al máximo al Manchester United, el club con el que se convirtió en una gran estrella de nivel mundial, por lo que no intentará forzar su salida. Va a esperar que llegue una oferta convincente para irse. Y, según The Sun, algunos de los clubes que lo tienen en el radar son el Chelsea y el Bayern Múnich.

Los londinenses podrían convertir a Ronaldo en su principal fichaje este verano. Todd Boehly, nuevo dueño de los Blues, se reunió recientemente con Jorge Mendes, agente del jugador luso, para saber cuáles serían las condiciones para concretar el traspaso. Mientras que el Bayern también está interesado en fichar al experimentado goleador, sobre todo si dejan marchar a Robert Lewandowski.

