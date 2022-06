Verstappen dio clase de manejo, Hamilton revivió y Leclerc tuvo una gran remontada

El domingo amaneció con un cielo despejado y sol a pleno en Montreal, donde la Fórmula 1 disputó su novena cita de este 2022. Y con un marco de público increíble, el Gran Premio de Canadá -el primero desde 2019, tras las cancelaciones de los últimos dos años por la pandemia- fue un espectáculo con muchos protagonistas.

Max Verstappen hizo vibrar a los fanáticos con una carrera impecable, en la que aprovechó la estrategia de su equipo y la gran velocidad de su Red Bull para anotarse su sexta victoria de la temporada y afianzarse como líder del campeonato. Pero tuvo que defender esa primera posición con uñas y dientes, porque Carlos Sainz, con un ritmo impresionante, le peleó el triunfo hasta la última curva.

Chased all the way to the line, but Max soaked up the pressure to take his sixth win of 2022! 🏆#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/gWoiU21LQr — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

En tanto, Lewis Hamilton finalizó tercero, contra todos los pronósticos, y volvió a subirse al podio tras ocho fechas, y Charles Leclerc, que largó desde la última fila, cruzó la meta quinto, para cerrar con una sonrisa un fin de semana que había arrancado muy negro para él.

Verstappen tuvo una largada impecable y en la primera curva le sacó una buena diferencia a Fernando Alonso (Alpine), que partió segundo y apenas pudo sostenerse como escolta hasta el cuarto giro. Entonces Sainz quedó detrás del vigente campeón y comenzó una lucha incesante por la victoria, que mantuvo en vilo a todos los presentes hasta la última vuelta.

Dos veces cedió Mad Max el liderazgo. La primera, al ingresar a boxes en el noveno giro, cuando apareció una bandera amarilla luego de que el auto de su compañero, el mexicano Sergio Pérez, se quedara en la curva ocho, con problemas en la caja de cambio. La segunda vez, cuando tuvo que cambiar sus desgastados neumáticos en la 43 vuelta.

En ambas ocasiones, Sainz heredó el primer lugar. Pero se lo devolvió al neerlandés las dos veces, al entrar a boxes. Primero, en la vuelta 20, con otro Virtual Safety Car por el abandono de Mick Schumacher (problemas en el motor de su Haas) y luego en la 49, cuando renovó sus neumáticos aprovechando el ingreso del Auto de Seguridad por un choque (sin grandes consecuencias) de Yuki Tsunoda contra una barrera de contención.

Fue una decisión acertada del español de Ferrari, que al momento del accidente del japonés, estaba adelante, pero con gomas mucho más gastadas que Verstappen, y veía como el de Red Bull se le acercaba cada vez más.

“El Safety Car no ayudó esta vez”, comentó tras la carrera Verstappen. Es que la neutralización de la carrera lo dejó con una mínima ventaja sobre Sainz, que en el relanzamiento aprovechó sus gomas frescas para ir por el triunfo.

Sergio Perez's comeback fight was over before it got started 💔#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/a2eiweqytD — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Dio pelea el madrileño, presionó hasta donde pudo y llegó a estar a apenas tres décimas de segundo del neerlandés. Pero Mad Max sacó chapa de campeón y supo contener los intentos de sobrepaso de su rival en cada zona de DRS, aunque recién aseguró la victoria en la última curva.

“Pude mantener un buen ritmo a pesar de la presión de Carlos. Su Ferrari fue muy rápido y sentía cómo empujaba y cargaba, empujaba y cargaba. Las últimas vueltas fueron muy divertidas”, comentó Verstappen, que venía de ganar en Azerbaiyán y consiguió una nueva victoria para quedar puntero en el campeonato con 46 puntos más que Pérez y 49 más que Leclerc.

“Empujé a tope. Lo intenté todo para pasar a Max, pero no pude. Lo positivo es que fui más rápido en la carrera y pude ponerle presión. Creo que nunca estuve tan cerca de ganar como hoy”, analizó el español, que a pesar de su gran actuación, se quedó otra vez con ganas de sumar su primera victoria en la F1.

A quien no se le borraba la sonrisa del rostro después de cruzar la meta era a Hamilton. El británico se llevó un inesperado tercer lugar y volvió a subirse por segunda vez en la temporada (había quedado también tercero en la fecha inaugural, en Bahréin).

Tras los entrenamientos del viernes, el heptacampeón había sido durísimo con su equipo al asegurar: “Este auto es tan malo”. Sin embargo, este domingo, le sacó el mayor jugo posible a un Mercedes que sigue sin ser un coche muy competitivo.

Tras largar cuarto, se trepó al tercer lugar en el 24° giro, cuando Alonso empezó a perder terreno. Y tras un segundo ingreso a boxes, en el 45°, le ganó la lucha interna a George Russell para volver al último escalón del podio. Es más, fue la segunda vez en el año (después de Bahréin) que terminó una carrera más arriba que su compañero, quien quedó cuarto y sigue sin bajar el top 5.

“Es muy lindo tener este tercer lugar después de tantas batallas y tantos problemas con el auto. Nunca nos rendimos. Todavía nos falta, pero estamos cada vez más cerca. Tuve un buen ritmo, no mi segundo podio del año. Estoy extasiado”, reconoció Hamilton.

El otro gran protagonista del domingo fue Leclerc, que tras arrancar retrasado por una floja clasificación y un sanción de posiciones, firmó una gran remontada. Ni siquiera un error de Ferrari, que le hizo perder 5,3 segundos en una parada en boxes en el giro 42, cuando estaba séptimo, pudo frenar su ímpetu.

Pese a regresar a la pista otra vez afuera de los puestos puntuables (12°), el monegasco no se desanimó y siguió presionando. Y como había hecho en la primera mitad de la carrera, fue ganando posiciones hasta superar en la vuelta 62 a los Alpine de Alonso -fue penalizado y quedó 9°- y Ocon, para quedar quinto. Así, se sacudió la bronca por el abandono el fin de semana pasado en Azerbaiyán y cerró con buenas sensaciones -y el reconocimiento de la gente, que lo eligió “Piloto del Día”- una carrera que, antes de la largada, pintaba complicada.

Desde la victoria de Verstappen y su pelea sin tregua con Sainz en los primeros lugares, pasando por la buena actuación de Hamilton, que le dio un respiro a Mercedes, hasta la buena recuperación de Leclerc, el Gran Premio de Canadá fue un espectáculo de muchos protagonistas. Pero igual el máximo ganador fue el neerlandés de Red Bull, que llegará más puntero que nunca a la próxima cita del año, dentro de los semanas, en el prestigioso circuito de Silverstone.

TEAM STANDINGS



Big points for the top three teams in Montreal 💪



Alpine sneak up on McLaren, while Aston Martin pip Haas for P8 🔀#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/c3QvtoHuWU — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Fuente: LB24 / Clarín.