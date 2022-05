Luego de una enorme remontada, Leclerc se aseguró el primer cajón de largada

Charles Leclerc obtuvo la pole position en el GP de España de la Fórmula 1, en lo que fue la sexta clasificación de la temporada 2022. El piloto de Ferrari se recuperó y consiguió el mejor tiempo, luego de haber realizado una mala maniobra que lo hizo sufrir un trompo y perder posiciones.

The pressure was on and @Charles_Leclerc delivered 💪 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FXPRHNE9J1

Si bien Max Verstappen de Red Bull había podido ubicarse en la primera posición tras la falla del monegasco, tuvo problemas con la potencia de su monoplaza y finalmente largará segundo este domingo, mientras que el tercer lugar fue para el otro piloto de Ferrari, Carlos Sainz.

Drama in Q3 as Leclerc goes spinning off at Turn 14 😮



