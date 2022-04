Una de Narcos, otra célebre de Mafiosos y un documental inolvidable

Por Fernando Quiroga

Atención con las posibilidades de este fin de semana.

Netflix

Ozark

Cada renovación de temporada (sobre todo de una serie consagrada) nos recuerda la posibilidad de recomenzar el hecho de verla desde el comienzo, sobre todo cuando no hemos tenido la posibilidad de haberlo hecho antes.

En lo personal, el inicio de la segunda temporada de Breaking Bad, me obligó a ver la primera y sumergirme en el universo de Walter White. Y hablando de Roma (el burro se asoma…) y la temática del narcotráfico siempre está presente… hoy se estrena la segunda parte de la cuarta temporada de Ozark y, ¡qué buena oportunidad, comenzando ya el último día de abril, de ver las temporadas anteriores!

Fundamentalmente (y para que te encante si no la viste antes) te cuento como sinopsis que la tira nos cuenta la historia de un asesor financiero que lleva obligadamente a su familia desde Chicago hasta los lagos de Ozark, para lavar 500 millones de dólares en cinco años y tranquilizar a un jefe narco desquiciado.

En el camino, naturalmente, pasarán cosas… si con esto no te prendés, no se me ocurre qué más decirte.

¿Nos contás cómo te fue viéndola?

Amazon Prime Video

El Padrino

Y este reestreno para el universo del streaming, es tan célebre que hasta cuesta decirlo… en el marco de cumplirse 50 años del estreno de la película que encabeza la saga, Amazon Prime Video tiene el orgullo de presentar la trilogía más importante del cine del siglo XX…El Padrino, de Francis Ford Coppola.

Simplemente así, hoy mismo ya estará abierta en los catálogos (atención, porque por el uso horario, tal vez impacte mañana 1 de mayo) Las tres películas (El Padrino, El Padrino parte II y El Padrino, epílogo: La Muerte de Michael Corleone)

El Padrino cuenta la historia de un viejo Pater Familiae de una dinastía del crimen neoyorkino en la posguerra del siglo pasado, que lega el mando del imperio clandestino a su hijo menor.

Marlon Brando, Al Pacino y Robert De Niro, hicieron historia en la saga.

Sin más palabras, disfrútenla.

Disney +

El último Tepuy

Y más allá de vincular inherentemente las producciones de Disney con nuestra niñez, también lo hacemos con el mundo de la aventura… por eso celebramos oportunamente cuando la empresa de Mickey Mouse cerró filas con National Geographic…realmente más que oportuna esa alianza.

The Last Tepuy (tal es su nombre original), es un documental típico y emocionante en donde se prima el esfuerzo humano, la proeza como medio de cumplir sueños colectivos.

Los increíbles paisajes, la biodiversidad única y el cambio climático como enemigo número uno, circunscriben una realización que emociona, entretiene y deja una profunda huella en cada uno de nosotros.

¡Qué disfruten este bellísimo trabajo!