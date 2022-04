Lanzan campaña para ayudar a una puntaltense que fue diagnosticada con síndrome de hellp

Florencia Neville es una joven de 25 años que vive en Punta Alta y mientras transcurría su embarazo le diagnosticaron síndrome de hellp. Después de una cesárea de urgencia, donde nació su beba, la llevaron a Buenos Aires.

Durante la madrugada del domingo la trasplantaron del hígado y se encuentra grave. Por eso ahora familiares y amigos venden bonos para costear los gastos.

Su tía habló con el portal Vía País y manifestó: “Su estado sigue siendo crítico, entró a quirófano a las 3 am de este domingo y 9.30 terminó la cirugía. Sigue en riesgo, hay un edema cerebral, los riñones no responden, no coagula, no retiene las plaquetas que le trasplantan. Seguimos esperando que éste hígado haga que su cuerpito reaccione, ella nunca despertó”.

Aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo comunicándose con amigos de Flor. La rifa que se sorteará en vivo el sábado 30 de abril a las 21 tiene un costo de $300 o 2 números por $500.

Los números se pueden adquirir enviando WhatsApp al 2932- 403242 (Ariel Menín).

Además, a través de la cuenta de mercado pago al CVU 0000003100011670117965 (María del Pilar Cornejo). Cuenta DNI CBU: 0140414603620152876509 (María del Pilar Cornejo). Alias: FLOR.GASTON.ALTIVO.