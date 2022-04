Nació Francisco, el hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández

El primer hijo del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de la primera dama, Fabiola Yañez, Francisco, nació pasada la medianoche en el Sanatorio Otamendi, por cesárea, según confirmó esta madrugada la Unidad Médica Presidencial (UMP) a través de un comunicado.

“La evolución, tanto del bebé como de la madre, es satisfactoria. Encontrándose ambos en perfecto estado de salud”, señalaron desde la UMP. Y precisaron que se trata de “un bebé de sexo masculino con un peso de 3.510 gramos”. Desde esta unidad habían anticipado que Yañez iba a ser atendida en esta institución médica, al igual que lo hizo durante el transcurso de su embarazo.

Horas después, el mandatario comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram con una tierna foto en la que se pueden ver las huellas del pie del recién nacido. “Nació Francisco!!! Con tu madre @fabiolaoficialok estamos inmensamente felices. Bienvenido a la vida!!!”, escribió emocionado.

Fabiola Yañez es la primera mujer en la historia argentina que dio a luz mientras su pareja ejerce la presidencia de la Nación.

En las últimas horas, se sucedieron los preparativos en el Sanatorio Otamendi en donde un auto de la custodia oficial de Presidencia arribó en la noche del domingo. Desde la institución privada tenían todo preparado debido a la proximidad con la fecha de parto. En las últimas declaraciones públicas, Alberto y Fabiola habían informado que la fecha esperada era para los primeros días de abril.

El recién nacido es hermano de Tani “Dyhzy” Fernández Luchetti (27), fruto de la relación entre Alberto Fernández y Marcela Luchetti. Ambos se separaron en 2003 cuando Tani tenía solo ocho años de edad. En 2013, Fernández conoció a Fabiola. Según confirmaron fuentes oficiales, Francisco portará los dos apellidos.

En una entrevista a Para Ti, la primera dama contó detalles de su embarazo y de cómo esperaba la llegada de su hijo. En aquella oportunidad, resaltó el equipo médico que la acompañaría en este día tan importante. “Me siento muy contenida y agradecida al equipo médico que me ha acompañado todo este tiempo. Confío en ellos completamente, en el doctor Hernán Jensen, mi obstetra, Antonio Cattaneo, especialista en fertilidad y obstetricia y Sergio Liendo. Ellos me han dado mucha seguridad y contención en todo el proceso de mi embarazo. Hemos hablado del momento del parto y despejado todas mis inquietudes, así que siento que me han preparado bien para llegar a ese día.”, había dicho.

En esa misma oportunidad, Yañez habló sobre cuáles eran sus expectativas respecto a la maternidad. “Me imagino como una mamá protectora, pero no obsesiva, sino práctica y presente. Y tratando de involucrar a mi hijo en todos los aspectos de mi vida, mis actividades, proyectos, ideas; quiero que se forme como un ser humano completo, consciente de las diferentes realidades que coexisten en nuestra sociedad y en este mundo, nuestra casa común a la que debemos cuidar y respetar”, contó a la revista.

El Gobierno oficializó el embarazo a fines de septiembre de 2021. De acuerdo con lo confirmado entonces por fuentes de la Casa Rosada, la pareja del mandatario cursaba la décima semana de embarazo al momento del anuncio.

Última actividad oficial de la primera dama

Este domingo, la primera dama publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en donde celebró el logro de Los Halcones, quienes representaron al país en la Copa del Mundo de Futsal Down en Perú. En coincidencia con esto, la última actividad de Fabiola Yañez sucedió el jueves 24 de marzo cuando recibió al equipo en la cancha de fútbol de la quinta presidencial de Olivos.

“¡Felicitaciones subcampeones 🇦🇷! Los Halcones representaron a nuestro país en una nueva oportunidad con enorme compromiso en la Copa del Mundo de Futsal Down de Perú.Como dicen ellos: “Nunca perdemos, ganamos o aprendemos”. Por eso y mucho más son nuestro orgullo ❤️”, escribió esta tarde, horas antes de dar a luz.

En su rol de presidenta honoraria de la Fundación del Banco de la Nación Argentina (FBNA), en conjunto con el presidente de la FBNA, Raúl Garré, la primera dama alentó a los jóvenes deportistas y entregó una colaboración de materiales deportivos. “Estamos muy contentos de haber ayudado para que puedan seguir entrenando y nos puedan representar en el mundial de futsal en Lima”, expresó Yañez.

