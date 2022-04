Bastianini ganó el Gran Premio de las Américas, pero el show fue de Marc Márquez

En el Circuito de las Américas, MotoGP disputó la cuarta fecha de la temporada 2022, una competencia a 20 vueltas de duración.

Jorge Martín había marcado la pole position, pero en el inicio, Jack Miller tomó la primera colocación. Por su parte, Marc Márquez, en su regreso a MotoGP, tuvo un problema en la largada, se le quedó trabada en primera y cayó al fondo del clasificador (22°).

El pelotón por la punta se compactó entre Jack Miller, Jorge Martín, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia y Johann Zarco, mientras que Márquez comenzó su remontada y si bien tuvo un susto en la curva uno donde entró pasado, pudo continuar avanzando.

