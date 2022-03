Farmacéutica auxilió al automovilista que le destrozó su coche estacionado: pide reductores de velocidad

Milagrosamente no hubo que lamentar lesionados como consecuencia de un incidente de tránsito ocurrido esta madrugada en Avenida Urquiza al 700, en proximidades del barrio Comahue. Hace poco más de cuatro meses sucedió un caso parecido que, como saldo destacado, dejó importantes daños materiales en los coches involucrados.

Según informaron voceros oficiales, un Renault 19 conducido por un menor de 17 años, embistió a dos coches estacionados: un Chevrolet Onix y un Renault Clio.

El joven que generó el hecho tuvo que recibir atención del personal que llegó en una ambulancia del servicio de emergencias Siempre, por algunos cortes en el rostro sin necesidad de traslado.

Trabajaron en el lugar la Policía y personal de Control de Tránsito, que realizó el control de alcoholemia y arrojó resultado negativo.

Marina, dueña del Onix que resultó destruido, tanto de adelante como atrás, conversó con La Brújula 24 en el programa “Una buena razón”. Ella se encontraba de turno en la farmacia que se sitúa en el lugar.

“Cuando escuché la explosión, a las tres de la madrugada, me asomo por la ventanilla y veo al chico sangrando en la cabeza. Mi auto estaba perpendicular a la calle, impactando contra una de las columnas que tiene el alero de la farmacia; o sea, lo giró por completo. No me puedo explicar cómo lo hizo”, expresó.

“Había olor a goma quemada, evidentemente no venía a una velocidad decente, por suerte no pasaba nadie por la calle. El dueño del Clio hasta hace unos minutos no se había enterado”, agregó.

Marina afirmó que, “desde Salta a Casanova, la Avenida Urquiza es intransitable”. “Hay un cartel que dice ‘velocidad máxima 40’, pero no se respeta claramente. Los vecinos me decían que de la única manera que bajen la velocidad es poniendo reductores. Desde el Parque de Mayo vienen levantando la velocidad”, amplió.

Antes de quebrarse por la situación que vivió, la trabajadora comentó que a pesar de lo ocurrido no dudó en brindarle auxilio al joven automovilista que destruyó su coche estacionado.

“Y sí…es un chico que tiene la edad de mi hijo. Lo hice pasar a que se lavara sin hacerle ningún comentario al pasar. Él se disculpó y nada más. El auto de él no sirve más y el mío, veremos qué me dicen los del seguro”, finalizó.