Taxi se incrustó contra un kiosco tras un choque y casi arrolla a una mujer

Un incidente de tránsito que pudo haber terminado aún peor tuvo lugar durante el caluroso mediodía del jueves en una esquina del barrio Villa Soldati.

Minutos después de las 12 en la intersección de las calles Alberdi y Rosales, un taxi y una moto colisionaron violentamente, aunque el siniestro vial no finalizó allí.

El conductor del rodado menor voló por el aire y el vehículo de alquiler, descontrolado, subió a la vereda, terminando incrustado contra un kiosco, rozando a una clienta que se disponía a ingresar al local.

“No era mi hora”

Silvana la puede contar. La mujer quedó al borde de ser embestida de lleno por el taxi que fuera de control se subió a la vereda. En diálogo con LA BRÚJULA 24, comentó que “no era mi hora, gracias a Dios. Lo tomé tan naturalmente y no caigo, pese a que miro el video a cada momento. La saqué barata”.

“Había salido de trabajar, me pasó a buscar mi marido y cargamos nafta. Fui a comprar fideos y un pote de crema porque con el calor cancelé la idea de almorzar milanesas con papas fritas. Me distraje un instante mirando la cuenta DNI en el celular. Mientras buscaba el timbre del negocio se produjo el hecho”, relató en el programa “Hora Pico”.

Y relató: “El taxi venía muy rápido y el de la moto estaba distraído, lo vi volar y amagué a salir corriendo. Me desvanecí tras golpear la cabeza contra la reja del local. Mi marido se puso muy nervioso porque no venía la ambulancia, me subió a la camioneta pero los vecinos me asistieron hasta que llegó la asistencia médica”.

Por último, pidió a las autoridades que tomen medidas porque es una esquina muy peligrosa.