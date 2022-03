Martín Guzmán: “Nunca un acuerdo con el FMI tuvo apoyo de tal magnitud”

Una vez finalizada la votación en el Senado, que resultó con la aprobación del acuerdo para el refinanciamiento de la deuda adquirida con el FMI, en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Economía Martín Guzmán hizo una declaración pública en su cuenta oficial de Twitter.

No se refirió al desacuerdo expresado por parte del bloque gobernante, pero resaltó “la realidad de que fue por decisión del gobierno de Macri que el FMI está en la Argentina” y enumeró las implicancias que hubiese traído no llegar a un acuerdo, “caída de la producción, el empleo y desestabilización del tipo de cambio.

“El Congreso sancionó con fuerza de Ley el acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI que le permitirá al país refinanciar la deuda récord de 2018, evitando desestabilizar la economía. El resultado y el proceso son un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra República. Duela lo que duela, la realidad es que el FMI está en Argentina desde 2018 por decisión del gobierno anterior, y en algo más de un año sumó una deuda de USD44.500 M en las espaldas del pueblo. Pesa y mucho. Nuestra responsabilidad era construir una solución”, afirmó.

Y agregó: “Sin un acuerdo era imposible pagar. Y no pagar implicaba que no hubiese financiamiento en Argentina. Implicaba caída de la producción, el empleo y efectos desestabilizantes sobre el tipo de cambio. Implicaba ajuste. Nuestra responsabilidad era dar tranquilidad y certeza de rumbo. Logramos un acuerdo radicalmente diferente de todos los que históricamente se tuvieron con el FMI. No hay quita de derechos ni a trabajadores ni a jubilados. Se expande la inversión en infraestructura y conocimiento. Logramos poner por delante a los intereses de la economía real”.

Más adelante indicó que “con la conducción del Presidente Alberto Fernández trabajamos para ello y se obtuvo un masivo respaldo. Nunca un acuerdo con el FMI tuvo apoyo social y político federal de tal magnitud. Por primera vez en la historia pasó por el Congreso y logró un nivel de adhesión del 80%. También acompañaron sindicatos, el sector privado, universidades, movimientos sociales y la sociedad civil. Ahora, el siguiente paso es la aprobación del directorio del FMI. Esperamos el apoyo multilateral. Traerá más estabilidad para Argentina, América Latina y el mundo”.