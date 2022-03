La emotiva despedida de Vilouta

Feriado de Carnaval, día 2. Y lo que no podía faltar es una nueva columna de Laura Ubfal, cargada con toda la info del mundo del espectáculo en el aire de La Brújula 24.

La despedida de Vilouta

Después de 10 años en el panel de “Intratables”, Paulo Vilouta tomó la decisión personal de despedirse del programa. El periodista se levanta a las 4 de la mañana para hacer radio muy temprano, tiene su programa en A24 y eligió concentrarse en estas dos tareas profesionales, dejando su lugar en el ciclo diario que ahora conduce Alejandro Fantino, a quien siempre reemplazó en su ausencia, como en la de Doman en su momento.

Paulo afirmó que “vengo de la escuela del panelismo, pero “Intratables” me cambió la carrera..cambió mi vida profesional, fue una cosa de verano, como todos los periodistas deportivos pensé que no podía pasar toda mi vida hablando de fútbol, y me explicaron que muchos periodistas deportivos dieron el salto” y nombró a Mauro Viale, Víctor Hugo Morales, Nelson Castro y Bernardo Neustadt entre otros.

Paulo Kablan lloró, pero por su hijo

“Fue divertido y entretenido. No soy cocinero ni lo seré nunca. Desde mañana, seguiré siendo exclusivamente periodista de policiales, que es mi actividad y mi vida. Hace 30 años que hago crónicas policiales, me gusta y me apasiona. Esto lo tomé como un desafío familiar” dijo incólume Paulo Kablan ante el jurado de “MasterChef Celebrity 3” que, para muchos injustamente, decidió dejarlo fuera de juego.

Después de un triple desafío en la noche de este domingo, Paulo quedó frente a Mica Viciconte y Donato, German y Betular decidieron que fuera él quien abandone las cocinas más famosas del país, como dice Santi del Moro.

Contra los pronósticos, Paulo, que es muy sensible, no dejó caer ni una lágrima. Pero cuando después viajó con Robertito Funes en “Viajechef” no pudo contener el llanto al hablar de su hijo Facundo, quien fue su guía en la competencia, “me acompaña desde que nació”, dijo emocionado.

Quedan 9 participantes en el juego: Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Denise Dumas, Juariu, Joaquín Levinton, Malena Guinzburg; Mery del Cerro, Cathy Fulop y la Peque Pareto y en abril la tercera edición de este reality llegará a su fin con un ganador o ganadora.

