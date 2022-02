Todo sobre la escandalosa pelea entre la Negra Vernaci y Jorge Rial

Llega una nueva columna de Laura Ubfal en el aire del programa “Vive cada día”, como siempre, los temás más fuertes del mundo del espectáculo los encontrás en La Brújula 24.

Exclusivo, Tinelli: “Está todo perfecto con Fede y el Chato”

Ante los rumores de este jueves hablamos con Marcelo Tinelli y nos informó que no son ciertas las versiones de que Federico Hoppe y Chato Prada se alejarían de su productora “Laflia”. “Nada que ver”, nos dijo, y agregó que “está todo perfecto con Fede (Hoppe) y con el Chato (Prada), estuvieron hoy conmigo, hace dos días también, no sé por qué salió eso”, se preguntó el creador de “Showmatch”.

En cuanto a las versiones que involucraban a Marcos Gorban nos explicó que “Marcos me ofreció un formato, tengo amistad con él, es un fenómeno, pero nada que ver, no sé por que dijeron que sería mi productor”.

En nota complementaria subimos las declaraciones de Gorban sobre el tema confirmando lo que nos dijo Tinelli, como para que no queden más dudas sobre el tema.

Lo único cierto es que “Laflia” analiza nuevos formatos, algo que anticipamos hace tiempo, cuando primiciamos la reunión de Tinelli con Adrián Suar, hace dos semanas, el día que le mostró parte de lo que pensaban para este año. De ahí en más las decisiones de cuándo y cómo el nuevo programa de la productora aparecerá, depende de las autoridades de eltrece.

Marcos Gorban: “No me voy con Marcelo Tinelli”

Otra vez sopa. Ya desmentimos esta versión hace un tiempo y ahora insisten con la supuesta incorporación de Marcos Gorban, como productor de Marcelo Tinelli en su vuelta a eltrece. Para que no queden dudas sobre lo que publicamos hace semanas, volvimos a hablar con él y Gorban nos afirmó: “no me voy con Marcelo Tinelli” y agregó “no hablé con Marcelo, desde hace tiempo no hablo con él”.

El creador de “La casa de los famosos” para Telemundo nos informó que “no estoy en Miami, estoy en Argentina y lo único real es que le hice llegar una propuesta de un formato español que represento con Silvana D´Angelo de Glowstar Media, nada más que eso. No nos han respondido y no nos hemos reunido y eso fue en enero, antes de que se fuera de vacaciones y la que negocia es Silvana”.



“Soy el candidato permanente a todo”, dijo con humor Gorban, el lunes 7 de marzo comienza por Canal 9 el nuevo formato de “La hora extra”, el programa que sí produce con la conducción de Teté Coustarot y Boy Olmi. “Es una nueva versión, con nuevos juegos, estamos muy felices y negociando el formato original nuestro con varios países de Centroamérica, eso es lo que me tiene ocupado estos días mientras sigo con otros proyectos” finalizó Marcos Gorban.

Escándalo en Radio 10: la Negra Vernaci destruyó a Rial

En el mediodía de este jueves se produjo un escándalo total en las instalaciones de Radio 10, en Uriarte y Nicaragua, en el barrio de Palermo. Elizabeth “La Negra” Vernaci salió de su programa de Radio Pop encaró a Jorge Rial que estaba haciendo su programa de Radio 10 “Argenzuela”.

Lo menos que le dijo fue bonito. Vernaci insultó al grito de fracasado y otras palabras que no podemos reproducir. Aparentemente todo el conflicto tiene que ver con el programa “Sobredosis de TV” de C5N.

Vernaci venia conduciendo ese programa con Juan Di Natale hasta el año pasado y Rial ahora se quedó con esa conducción. Ese sería el motivo del enfrentamiento entre la conocidísima conductora y el periodista.

Dos pesos pesados enfrentados por un trabajo. Seguramente en las próximas horas habrá más novedades. El escándalo fue tal que el gerente del grupo, Carlos Infante, tuvo que ir a la sede de la radio para calmar los ánimos y el fuego entre ambos.

NOTICIA EN DESARROLLO

Con info de Laubfal.com