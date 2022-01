“Estoy a favor de no aislar a quienes den positivo y que sean asintomáticos”

La infectóloga del Hospital Penna, Laura Giordano, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y analizó la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad a partir de la irrupción de la variante Ómicron y las medidas de cuidado para evitar que se propague el coronavirus.

“Cada barbijo tiene una función diferente, protege no al que lo usa porque contiene las secreciones, pero sí es útil para que las gotitas no caigan en las superficies exteriores o en la persona con la que estoy hablando”, mencionó Giordano, en el programa “Bahía Hoy”.

Además, indicó que “el barbijo quirúrgico sería el ideal, pero no está tan al alcance porque es de triple capa y filtra el aire que recibo y expelo. Es mucho más eficiente. El N95 se utiliza cuando se aerosoliza, es decir, cuando tengo una infección muy avanzada y algunas gotitas pueden flotar en el ambiente. Como la Ómicron es muy contagiosa, el barbijo de tela se humedece y las gotitas ponen en riesgo al que tenemos enfrente”.

“El barbijo clásico, sumado al distanciamiento y la ventilación, es suficiente para tomar los recaudos. El tapabocas, al humedecerse, contamina el ambiente al hablar y deja de cumplir su función. No es eficaz 100%, porque si estoy rodeada de muchísimas personas en un lugar cerrado, deja de cumplir su función. Para lavar el tapabocas no se requiere de ningún proceso en particular, siempre es importante mantenerlo limpio”, destacó.

Sobre los falsos negativos

Giordano también aclaró que “cuando uno da el hisopado negativo no está contagiando. Sucede que con el tema de la vacunación se alteró la dinámica viral. Los métodos de testeo son altamente sensibles. Como todo en medicina, nada es absolutamente seguro. Lo que es prácticamente imposible es tener un falso positivo, sobre todo en la PCR, algo que en el test rápido (antígeno) podría ocurrir aunque muy rara vez”.

“Testear es lo ideal, porque uno tiende a cuidarse más con el resultado. Alguien que no tiene síntomas debe cuidarse con todas las medidas de prevención. En lo que respecta a los trabajos, si aparece algún indicio de la enfermedad comentar la situación a su jefe. Y otro punto clave es no visitar a familiares con factores de riesgo”, reveló la infectóloga.

Criterio de aislamiento

Por último, la doctora planteó un escenario alentador: “Con este nivel de vacunación estoy de acuerdo con no aislar a los positivos asintomáticos, con home office o tomando recaudos en el trabajo para que se ubique en una oficina sin otras personas alrededor”.

“La posibilidad de contagiar en un asintomático es casi nula y los que tienen síntomas solo lo hacen dos días antes de que se manifieste el Covid y tres días después. Vacunados y cuidando a las personas con más comorbilidades hoy está siendo suficiente”, cerró la profesional.