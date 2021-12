Fuerte rechazo al permiso de explotación petrolera en Mar del Plata

El Gobierno de Alberto Fernández, a través del Decreto 900/2021, autorizó este jueves 30 de diciembre la explotación petrolera frentes a la costa de Mar del Plata, anuncio que generó enorme repudio de ambientalistas y políticos en las redes sociales.

La noticia se conoció a horas de la tarde y fue ratificada a través de su publicación en el Boletín Oficial. El documento contó con las firmas de Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y, por último, el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En los artículos de la normativa, se deja en claro la concesión de poderes por parte del Ejecutivo para la extracción en las áreas denominadas CAN 108, CAN 100 (ubicada frente a la ciudad balnearia) y CAN 114, para la empresa Equinor Argentina.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a cargo de Juan Cabandié indicaron a través de la la resolución 436/2021 que le exigirán a la empresa “dar estricto cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental”.

La oficialización de la medida causó indignación entre organizaciones ambientalistas y dirigentes políticos, que pidieron “salir a la calle” en protesta por la decisión presidencial.

La primera en pronunciarse sería la diputada Graciela Camaño.

“Hoy el Ministerio de Ambiente de la Nación le dio el certificado de defunción a los ecosistemas marinos y la biodiversidad que habita el Mar Argentino”, lamentó en primera instancia.

Y agregó a continuación para concluir con su abordaje sobre el tema: “El cuidado del ambiente no es un discurso, ni una pose, no es crear un Ministerio, no se usa para atraer votos jóvenes. Es un compromiso que debe demostrarse en la acción de gobierno!!!”.

Bajo la misma, se expresó su par Nicolás del Caño: “Con 11 provincias en llamas, el Ministerio de Ambiente avanza con sus planes extractivistas. Se aprobó el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino por la multinacional Equinor”.

“Esto abre la puerta a la instalación off shore de las principales petroleras globales”, afirmó el miembro de la Cámara Baja en la misma red social. Junto a ello, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, también rechazaron la medida.

Finalmente, sería la ONG ambientalista Greenpeace quien también haría alusión al Decreto 900/2021. “Es urgente frenar el avance de la industria petrolera para defender a todas las especies marinas de nuestra región y nuestro futuro”, manifestó.

