Manu Ginóbili suma elogios de varios especialistas de la NBA

El camino de Emanuel Ginóbili hacia el Salón de la Fama parece estar en marcha. Si bien ya se confirmó que está entre los candidatos elegibles, lo realmente resonante es cómo proclaman por el eterno 20 de San Antonio Spurs para ingresar a ese olimpo de estrellas. Si bien ahora se deben esperar que se completen los pasos hasta llegar al 2 de abril, cuando se conocerán los elegidos de la clase 2022, lo que más impacta es cómo periodistas como Zach Lowe, piden un ingreso inmediato del bahiense. Y esta solicitud no es más que la confirmación de lo que muchos querían cuando se retiró el argentino, allá por 2018.

En ESPN, Richard Jefferson, el ex jugador y ahora comentarista, le preguntó al periodista Senior, especializado en la NBA y más respetado dentro de la liga, Zach Lowe, qué pensaba de Manu y qué recordaba de él. Y antes de darle la palabra le dijo que recordaba que él perdió una medalla dorada contra Ginóbili y soltó una sonrisa. Lowe fue muy contundente y no dejó espacio a dudas sobre su postura de por qué debe ser elegido para ingresar al Salón de la Fama: “Un ganador, miembro de la Generación Dorada de la Argentina, posiblemente el mejor equipo por fuera de un plantel no estadounidense, desde el equipo soviético. Uno de los jugadores más inventivos de todos los tiempos. Se habla del Euro Step. Debería ser el Argentina Step. Es un movimiento argentino, es un movimiento Ginóbili”.

Y agregó: “Era tan impredecible que hay veces que parecía que estaba haciendo cosas locas y que estaba volviendo loco a Pop. Los veteranos del equipo se reían de lo loco que se volvía Pop con eso. Manu era tan inteligente que no estaba arriesgando, no estaba apostando a lo loco, era como un contador de cartas, estaba pensando en todos lo demás que estaban dentro de la cancha”.

Las consideraciones de Lowe son tan terminantes que hacen creer que la ruta de Ginóbili hacia Springfield, el 9 y 10 de noviembre, es una mera cuestión de tiempo: “Sacrificó Juegos de Estrellas, su lucimiento personal para mejorar el equipo y hasta tal vez dinero cuando los Spurs le pidieron que fuera suplente para potenciar al equipo. Gregg Popovich me dijo hace unos cinco años, para un perfil que escribí, que nunca hubiera aceptado de ningún integrante de su personal lo que sí estaba dispuesto a aceptar de Manu. Es decir, que si Manu le decía que no quería ser suplente, él lo hubiera aceptado porque se había ganado ese derecho. Sin embargo, Manu aceptó sin decir nada y puso a los Spurs en el Salón de la Fama. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y uno de los mejores compañeros de todos los tiempos”, dijo Lowe.

Para cerrar el informe fue Jefferson el que tomó la palabra, dijo que estaba de acuerdo en cada una de las consideraciones de Lowe y agregó: “Tuve el honor de competir contra él a nivel internacional y en las citas más importantes de la NBA. No tengo dudas que debe ser la primera elección para ingresar al Salón de la Fama”.

Manu Ginobili y sus primeros pasos en su nuevo rol como consultor de los Spurs (foto via @InfoManu)https://twitter.com/Seba_Ciano

La proclama por Ginóbili para ingresar al salón de la Fama está instalada desde hace varios años, aunque ahora está potenciada porque ya cumplió con los requisitos necesarios para estar dentro de ese selecto lugar. Se cumplieron las cuatro temporadas tras el retiro, pero lo más determinante es que otros grandes de la NBA pidieron por él, incluso, antes de ese proceso.

Los jugadores que pasaron por la NBA son analizados por el Comité estadounidense. Compuesto por nueve miembros, son los encargados de estudiar las propuestas anuales que se realizan para seleccionar a los candidatos. Si de esos nueve integrantes, al menos siete ofrecen su voto positivo, la nominación avanza al Comité de Honores, que es el encargado de sentenciar la elegibilidad del personaje en cuestión.

Compuesto por 24 miembros repartidos entre pertenecientes al Salón de la Fama, ejecutivos de franquicias de la NBA, periodistas y expertos en la disciplina, de este selecto grupo deberán votar 18 por el Sí para darle luz verde a que un ex jugador, coach u otra personalidad pueda sumarse a la gloria de ser uno de los elegidos.

Tim Duncan y Manu Ginóbili, durante la inclusión del pivote en el Salón de la Fama

Hace algunos años, Dennis Rodman dijo: “Ginóbili es uno de los dos mejores extranjeros de la historia de la NBA”. Mientras que el legendario Isiah Thomas agregó: “Es uno de los mejores jugadores que ha jugado este juego, merece el Salón de la Fama”. Y Magic Johnson comentó: “Amo a Manu”. Creo que ayudó al país de Argentina porque dominó y ganó los campeonatos de la NBA. Así que sé que más hombres y mujeres jóvenes quisieron jugar al básquet, porque sé que es un país loco por el fútbol. Es un auténtico Salón de la Fama”. El periodista David Aldridge, reportero de TNT y es columnista de The Atlhetic y Washington Post, también fue claro en su mensaje respecto de la incidencia de Ginóbili en el mundo NBA: “¿Alguien está sugiriendo realmente que un debate al respecto? Manu saldrá en la primera votación, por supuesto”.

Tan importante es el impacto de Ginóbili en la NBA y en especial en San Antonio, que el propio Lowe fue el que anunció hace un par de meses que el bahiense aparece nuevamente en el radar de los directivos de los Spurs para que sea el entrenador principal cuando Gregg Popovich decida finalizar su carrera. No es una tarea sencilla, por el momento Manu se incorporó como asesor de operaciones especiales de los Spurs. “Él va a hacer todo… ayudar con la gerencia, entrenar, probablemente planear un viaje de semanas a Italia, al que podría ir con él”, dijo Pop. La lista de candidatos para suceder a Pop se extiende también a Becky Hammon, Brett Brown o Willy Hardy.

Lo concreto es que la figura de Ginóbili se mantiene inalterable. En el universo NBA es una leyenda. Para los Spurs es una pieza de colección a la que no quieren dejar escapar nunca. Su camino al Hall of Fame Naismith Memorial parece estar allanado. Una locura más, otro momento extraordinario, que de la mano de Ginóbili parece normal. Aunque no lo sea.

Fuente: La Nación