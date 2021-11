Diego Maurizi: “Doce millones de dosis esperan que la gente vaya a vacunarse”

El Dr. Diego Maurizi, infectólogo local, habló con LA BRÚJULA 24 sobre distintas cuestiones vinculadas con el coronavirus.

“Yo creo que lo más importante es que se está liberando cada vez más la posibilidad de vacunarse y ese es el principal objetivo que tenemos que tener todos, tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible y no dudar en el caso de la vacunación a los niños mayores de 3 años dado que las vacunas han mostrado ser muy eficaces y seguras. Precisamente las vacunas que se le da a ese grupo etario son las más tradicionales que mayor seguridad han demostrado históricamente”, expresó en la charla con el programa “En buenas manos”.

“Deberíamos tener plena seguridad de vacunar a los niños y eso va a ser muy bueno para que ellos no transporten el virus y después contagien a personas mayores. Argentina tiene 12 millones de vacunas guardadas en la heladera esperando que la gente vaya a vacunarse”, afirmó.

El profesional consideró apro´piada la decisión que tomaron los gobiernos nacional y provincial de permitir que la gente vaya sin turno a expresar su deseo de vacunarse o a recibir la segunda o tercera dosis, según corresponda.

“No tenemos que cometer el error que cometieron otros países; Sudáfrica tiene el 20 por ciento de la población vacunada”, advirtió.

Maurizi consideró un despropósito la distribución irregular de las vacunas en el mundo, lo que habla de la “poca empatía” de países desarrollados, “que disponen de dosis para inmunizar a su población tres o cuatro veces porque han comprado valiéndose del poder económico que tienen, y eso debería equilibrarse si es que queremos salvar a todos y no salvar a algunos”.

Consultado sobre qué razones encuentra en que haya padres que no llevan a vacunar a sus hijos menores, respondió: “Cuando el Ministerio convocó a que se vacunen, al principio había un poco de dudas; la sociedad científica dudó y lo expresó públicamente, cuando me parece que tendrían que haber hecho las preguntas correspondientes y apoyar la idea. Hoy en día estamos en ese trayecto: se apoyó la idea, hay que vacunar. Por otro lado los padres, como tenemos tan pocos casos, tal vez se han distraído de la importancia de vacunar a sus hijos. Es importante mantener el tema en agenda de los medios de comunicaci´ón”.

Dr. Diego Maurizi, infectólogo bahiense.

ÓMICRON: “NO HAY QUE TENER MAYORES MIEDOS”

Sobre la nueva cepa Ómicron, dijo que “por ahora no hay que tener mayores miedos”.

“La preocupación tiene que ser a nivel institucional, pero no hay que bajar la idea tanto para abajo. Lo mismo pasó con la variante Delta, que llegó y hoy es la cepa predominante y en Argentina no pasó nada, estamos teniendo de 1.300 a 1.500 casos por día. En Argentina hubo muchos contagiados y mucha gente que se vacunó; por eso no estamos teniendo el ascenso de casos que sí tienen países europeos y los Estados Unidos, donde también hay muchos antivacunas. Debemos aprender de eso”, señaló Maurizi.

“En Argentina tenemos todo para vacunar y así podemos cerrar el capítulo de la pandemia. Me parece que eso es lo que viene para nuestro país”, aclaró el infectólogo bahiense.

Finalmente, el entrevistado pidió mantener el uso del tapabocas y recalcar que la vacuna protege de posibles contagios en el orden del 50 por ciento. “Tenemos que tener empatía y concurrir al vacunatorio”, aseveró.