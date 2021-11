El abuelo de Lucio contó que el nene tenía quemaduras de cigarrillos y mordeduras

Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio, el nene de 5 años que fue asesinado en La Pampa, habló con LA BRÚJULA 24 sobre el caso que conmociona el país entero.

El hombre, que conversó con el programa “Nunca es tarde”, confió que el nene estaba al cuidado de su padre pero la Justicia se lo entregó a su madre, ahora está detenida junto con la pareja.

Lucio Dupuy tenía 5 años. Fue asesinado en La Pampa.

“Estamos muy agotados. Hace tres días que nadie duerme; ni mis hijos, mi señora ni yo. No hay palabras, no hay lógica, no entendemos. Dios quiera que esta noche pueda dormir y mañana despierte y que esto sea un mal sueño y que me lo devuelvan a Lucito. No sabemos más qué hacer”, expresó Ramón.

“Si yo hubiese tenido una señal, hubiese actuado de otra manera. Hicimos lo que corresponde, siempre con la ley por delante. La ley falló y nosotros, no fallamos. Hicimos todo lo posible: pedimos la tenencia y a lo último hasta pagábamos para ver al nene por videollamada”, acotó.

El hombre puntualizó que su hijo hizo una mediación por la cual tenía que depositar un porcentaje de su sueldo.

“Teniendo que depositarle 7 mil pesos, le pedí que aunque ‘se cagara de hambre’ le depositara 10 o 12 o 15 mil pesos. Cuando yo lo podía ayudar, le depositaba 13 o 14 mil y ella lo dejaba ver una vez por mes. Lo ha hecho viajar a Santa Rosa, le ha cerrado la puerta en la cara con el nene saludándolo”, indicó.

Dupuy dijo que “hay cosas aberrantes que la gente no sabe”.

Ramón Dupuy, abuelo del nene que fue muerto brutalmente, habló hoy con La Brújula 24.

“Si las personas que lo juzgan conociera a mí hijo dos minutos, se darían cuenta de qué clase de padre es. A mis hijos los crié con valores, no tienen fallas ni una entrada en la policía; no toman ni fuman porquerías. Yo me pregunto porqué se lo volvieron a restituir a la madre. Me dijeron que se lo daban porque, con la madre, iba a estar mejor. Fijate dónde está el nene…en el cielo, al lado de Dios”, afirmó.

Tras mencionar que los inconvenientes con la mamá de Lucio empezaron en plena pandemia, el abuelo aseveró que su ex nuera se negó a dejarle a su nieto mientras conseguía trabajo.

“‘Antes de dejártelo a vos, lo mato’, y lo mató”, expresó el hombre.

“Queremos que la Justicia cambie. Acá tiene que pagar la gente que falló. No hay lógica de lo que hicieron. Llegar al punto de cortarlo, quemarlo, morderlo; no entiendo”, afirm´ó.