Alerta mundial por el avance de la variante de Sudáfrica

La reconocida patóloga argentina Marta Cohen, radicada en el Reino Unido hace 18 años, analizó los detalles que se saben hasta el momento de la nueva variante del COVID-19 detectada en Sudáfrica, Botsuana, Hong Kong, Bélgica e Israel.

Por la importancia de la nueva variante detectada a través de secuencia genómica en 100 casos en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud llevó adelante una reunión de emergencia para evaluar la situación y decidió catalogarla como variante de preocupación (VOC) Omicron.

“Esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otros COV. El número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica”, alertó la Organización Mundial de la Salud.

Marta Cohen, reconocida patóloga argentina radicada en el Reino Unido hace 18 años.

La experta argentina explicó que “esta variante surgió en Botsuana y ha crecido muchísimo en una provincia cercana a Pretoria, en Sudáfrica, al punto que representa el 90% de la prevalencia en solo unas semanas”.

Frente a la peligrosidad de este nuevo linaje que ya fue secuenciado en 100 casos, Cohen es contundente y adelanta que esta nueva variante seguramente va a catalogarse como variante de interés o de preocupación tras la reunión de hoy de la Organización Mundial de la salud en Ginebra. Y explicó por qué puede cambiar el rumbo de la pandemia:

1 – Creció en evolución, duplicando el número de mutaciones de la variante Delta

2 – Es más transmisible y contagiosa a causa de las 32 mutaciones que posee

3 – Hay que analizar aún si las vacunas tendrán la misma eficacia que frente a las otras variantes

4 – Aún no se sabe si es más letal

“Por todo esto es importante tener en cuenta que la pandemia no hay terminado. Los países que tienen vacunan deben compartirlas con los que no tienen acceso. Este es un ejemplo de las consecuencias, las naciones que no estén suficientemente vacunadas darán origen a nuevas mutaciones que nos afectarán a todos”, destacó la patóloga argentina.

Fuente: Infobae