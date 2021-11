Uset confirmó la victoria de Juntos en Coronel Rosales y pidió por una oposición “menos destructiva”

El intendente del partido de Coronel Rosales, Mariano Uset, habló esta noche con LA BRÚJULA 24, a la espera de los resultados oficiales de las elecciones desarrolladas este domingo en su ciudad.

“Se están repitiendo los números de las PASO, con una grilla más reducida respecto a lo ocurrido en septiembre. Estamos arriba del 37% de mesas, con un 48% de adhesiones para nuestro espacio, 30 puntos por encima del segundo”, resaltó Uset.

Además, el propio jefe comunal puntaltense sostuvo que “tener tantos votos es una presión muy grande. Nos mueve la preocupación por los que no nos eligieron, por la preocupación de en qué estamos decepcionando, más allá de que nos acompañen o no”.

“Nuestra misión es llevar la mayor cantidad de satisfacciones a los vecinos. Saber qué es lo que está faltando y de qué no se están enterando porque cuesta llegar a todos, más allá de que siempre en el entorno de una familia hay alguien que se vio beneficiado”, destacó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, refirió que “en Punta Alta, esta diferencia viene siendo usual en las últimas elecciones. Esperamos bajarle el tono destructivo a la oposición para poder sentarnos y que acompañe. Tan mal no estamos haciendo las cosas. Que no hagan llamados a La Plata para que algunas cosas no salgan”.