“El Colo”, nada cheto

Perlitas de color… colorado

Pasó por Bahía y la región Diego Santilli, el principal candidato de la oposición en la Provincia, y más allá de las visitas a algunos medios, y de las reuniones como la que tuvo con el presidente de la UIBB, Gustavo Elías, su recorrida por la ciudad dejó algunos datos de color.

El objetivo de Santilli en el último tramo de la campaña es reforzar la contención a los radicales, que en la ciudad y la región tuvieron una excelente performance, apelar al “voto útil” para convencer a votantes de Espert que deben abrevar en Juntos para evitar el avance del kirchnerismo y por último, aumentar su presencia en los sectores más populares para mostrarse cerca de la gente y lejos de la imagen de “cheto”.

Bajo esas premisas, y con folclore peronista, “El Colo” recorrió el Noroeste, paseó por General Daniel Cerri y fue a cenar a Tiro Federal. La parada en la vecina localidad ya estaba programa de hace varios días, pero tuvo un plus: horas antes, su contrincante Tolosa Paz había estado en TN y al preguntarle dónde estaba ubicada la localidad que contiene al Puerto Cuatreros no supo responder. El video corrió como reguero de pólvora momentos antes de que desembarcara la troupe colorada. “Es al pedo, por más que nos esforcemos la mejor campaña nos la hacen los kirchneristas”, repetía uno de los laderos.

En Punta Alta, se organizó una degustación de empanadas. Teniendo en cuenta que, principalmente por el reclutamiento de la Base Naval Puerto Belgrano, hay nutridas comunidades provenientes del norte argentino, se instalaron distintos stands en una plaza para competir por la mejor. Había de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Catamarca y de Santiago del Estero entre otras.

El candidato comenzó probando una y otra. Luego pidió un cuchillo para comer media empanada de cada opción y así poder seguir degustando. Pasaba de stand en stand y sabía que no podía desairar a los cocineros que tanto empeño habían puesto en la preparación. Y siguió y siguió. Y el cuchillo nunca apareció. Los testigos aseguran que “se comió 7 u 8 empanadas enteras y varias estaban picantitas”.

“No explotó de milagro, pero obvio que no iba a quedar mal con nadie. Se la banco como un duque hasta el final y comió todas las empanadas”, resumió un referente bahiense.

Ahora no quieran saber, no le pregunten a nadie lo que le dijo al colaborador que no encontró un cuchillo.

Ya por la noche, el Colo aterrizó en el quincho del club Tiro Federal de Bahía para comer un asado junto a unos cien dirigentes de toda la Sexta. Acompañándolo en la mesa principal se sentaron el intendente Héctor Gay, el diputado Santiago Nardelli, la senadora Nidia Moirano, y los candidatos a diputados Lorenzo Natali, Abigail Gómez y Gustavo Coria. Se preguntarán, ¿y Fernando Compagnoni? ¿Dónde estaba? “Compa viajó a Tornquist para otra cena de Juntos. No es que faltó, simplemente estaba en otra actividad política”, comentó un importante dirigente del Pro.

En la comida también hubo intendentes como Mariano Uset, de Coronel Rosales; Martín Randazzo, de Lamadrid; Guillermo Pacheco, de Pellegrini; y Raúl Reyes, de Dorrego. Además, acompañaron la velada los senadores David Hirtz y Andrés De Leo, el diputado Emiliano Balbín, y la diputada Anahí Bilbao.

Una de las perlas de la noche fue cuando Martín Botta, vicepresidente del club anfitrión, le entregó la camiseta aurivioleta a Santilli. A las pocas horas, el dirigente sería partícipe del escándalo de violencia que se generó sobre el final del clásico con Bella Vista. Lo que se dice, un finde movido.

Antes del brindis, hubo palabras de Natali y Gay y el cierre, por supuesto, estuvo a cargo de la visita. Santilli ensayó una arenga de cara al 14 de noviembre, que todos los presentes recibieron de pie y con gritos y aplausos.

Randazzo en su camioneta

Como dijimos, Florencio Randazzo, candidato de Vamos con Vos, también estuvo en la ciudad en las últimas horas, dándole el impulso final a la campaña de cara al 14 de noviembre.

Con una agenda apretada en una visita fugaz, y acompañado por muy pocos colaboradores (a diferencia de lo que nos tienen acostumbrados la mayoría de los políticos) el peronista aprovechó cada minuto. Llegó manejando su propia camioneta desde Mar del Plata y visitó medios, se tomó varias fotos y hasta grabó spots políticos.

Más tarde, se dirigió al Hotel Land, en donde habló con la militancia de la ciudad y la Sexta, dando ánimo para lo que resta de campaña, e ilusionado con mejorar los resultados de las PASO.

Campaña local

La estrategia del Frente de Todos parece ser focalizar la campaña en lo local. Recorrer barrios, hablar con la gente puerta a puerta y en reuniones barriales.

Federico Susbielles hace ingentes esfuerzos para mantener la tropa unida y, más allá de las caras largas por la pésima elección, lo ha conseguido. Veremos post 14 de noviembre.

Los integrantes del FdT repiten que la “nacionalización” de la elección los fulminó. Por eso ahora apuestan a levantar la puntería mostrando sólo a los candidatos y referentes locales: mandaron a pegar afiches sólo con las caras del propio Susbielles, Marcelo Feliú y Gisela Ghigliani.

La merienda de Espert

Otro que visitó la ciudad sobre el final de la semana pasada fue el candidato de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien también tuvo un raid mediático, y hasta “bautizó” al parque Campaña del Desierto (ahora, sin nombre) como Julio Argentino Roca.

“Es lo que los bahienses quieren”, comentaba todo el tiempo el liberal economista, haciendo referencia a la convocatoria de la Comuna, en la cual -vía online- los votantes eligieron que ese espacio público lleve el nombre del expresidente.

La visita de Espert también dejó varios datos de color. Uno tiene que ver con una costumbre personal: para él, es sagrada la hora de la merienda y su café con leche acompañado de algún dulce. Según dicen, cuando llegan las cinco, se para todo, y se toma unos minutos para merendar y relajarse.

El otro dato de color tiene que ver con lo político, porque la visita de Espert a Bahía coincidió con la de Florencio Randazzo. Aunque el lugar elegido por los liberales para cenar siempre es el Bodegón Alemán, también pasaron por el Gambrinus, y fue allí donde se cruzaron con el candidato de Vamos con Vos. En ese momento, Espert se acercó a saludarlo. Buen gesto de ambos luego de un áspero cruce en IDEA.

Y en cuanto a lo local, se pudo ver promocionando la visita de Espert al empresario Fabián Balut, histórico referente de Ricardo López Murphy. Evidentemente, el hombre de las concesionarias le soltó la mano al “Bull Dog” en su incursión en Juntos.

Operación Facundo: nuevos capítulos

Luego de los testigos mentirosos, de los hallazgos absurdos del perito trucho Marcos Herrero, de las conjeturas falsas e incoherentes y de las campañas mediáticas; ahora la operación está puesta en voltear a la jueza Gabriela Marrón en la Cámara de Casación.

El desplazamiento de la jueza va acompañado de la eliminación de un informe realizado por el IADO-Conicet, que demuestra científicamente cómo murió ahogado Facundo Astudillo Castro. La maniobra es lógica y esperable: con ese prestigioso trabajo de expertos no queda margen de maniobra. No hay más nada que inventar. La causa está terminada. Pero como el “negocio” es que la investigación siga abierta “in eternum” harán lo imposible para desaparecer ese tramo del expediente judicial.

Sin embargo, y lamentablemente para esos operadores, hay malas noticias: ni sacando a una jueza valiente ni borrando ese informe del Conicet, los hechos cambiarán. Sólo podrán ganar un tiempo, que es su único objetivo.

Para dejar en claro: cualquier juez honesto y coherente del país, y con o sin ese informe, la causa es demoledora para sostener el invento de la “desaparición forzada”.

El libro que desnudó todas las tramas secretas del caso y dejó al descubierto la miserabilidad con nombre y apellido comenzó a agotarse en las librerías. Los lectores accedieron al corazón del expediente, a los documentos y a los papers que nunca habían sido ventilados por los exegetas de la cortina de humo mediática.

Al parecer, para los primeros meses de 2022 se viene una edición aumentada de “Operación Facundo”, con agregados imperdibles que mezcla lo desopilante con lo delictual. En definitiva, para que haya memoria y para que nada de lo que sucedió quede en el olvido.

Cuchán, entre nosotros

Pablo Cuchán ya está entre nosotros. Y lo primero que ocurrió tras su liberación, fue la viralización por redes de una serie de mensajes en los que se publicaron direcciones y propiedades en las que, supuestamente, estaba viviendo.

Cabe aclarar que el femicida no está obligado a fijar residencia, ni avisar en donde habita o dar explicaciones de sus actos (salvo que cometa otro delito). Pero ¿qué sienten sus nuevos vecinos? En realidad, no se sabe si efectivamente Cuchán está viviendo en el barrio Kilómetro 5, como se dice.

La Policía hizo un relevamiento en un par de cuadras del sector, y pudo saber que en una propiedad vive una familiar de quien supuestamente es la actual pareja del whitense. Por otra parte, la joven, supuestamente, tampoco vive ahí en este momento.

“Los comerciantes dicen que no lo van a atender, y sabemos que varios habitantes del barrio quieren escrachar la casa en la que pueda llegar a vivir. Lo único que podemos hacer es estar atentos para prevenir que haya disturbios, pero nada más. No queremos que la gente se ensañe con un sector de la ciudad”, comentó una alta fuente policial.

En algún momento Cuchán iba a cumplir su condena y a quedar en libertad. Y eso ocurrió. ¿Estamos preparados como sociedad para aceptar que viva entre nosotros? ¿Cómo debemos protegernos de tamaño monstruo? ¿El Estado no será responsable si el femicida vuelve a atacar como sostienen varios peritos?

Libertad pide financiamiento

Ya comentamos en esta sección la compleja situación que vive el Club Libertad, luego de que perdieran un juicio civil que lo obliga a pagar una suma millonaria a la familia de un hombre que murió aplastado por un paredón de la sede de la institución, el cual se desmoronó durante una tormenta de viento.

Lo que se creía podía resolverse con una ayuda política, teniendo en cuenta el importante trabajo social que realiza el Club en todo el barrio de Villa Rosas, por ahora no ocurrió. “Hasta el momento no se acercó ninguna autoridad para hablar con nosotros”, explicó un dirigente.

Es más, esta sección pudo saber que esperan acordar alguna financiación o un plan de pago más accesible para desembolsar el dinero. “Mientras tanto, seguimos juntando fondos. Lanzamos un bono contribución y el sábado 27 vamos a hacer un bingo”.