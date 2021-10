El drama de una trabajadora: le robaron la camioneta y la Policía no la encuentra

Pasaron tres días del robo y nada se sabe de la camioneta Chevrolet S10 que sobre la medianoche del domingo delincuentes se llevaron de Soler al 300.

La damnificada es una enfermera que trabaja en el Hospital Privado y dejó el vehículo estacionado frente a una cochera, poco antes de las 22.

Cuando su marido se dirigió al lugar donde la camioneta había sido dejada detenida, siendo la 1 del lunes, ya no estaba. Sólo quedaban rastros de agua destilada, porque el rodado presentaba un desperfecto mecánico y perdía el contenido del radiador.

La Chevrolet, de color gris, doble cabina y con vidrios polarizados, tiene la matrícula EMD 627.

Esta tarde, desde la redacción de La Brújula 24 se tomó contacto telefónico con la damnificada, Celeste Monateri, quien confirmó que aún no tiene novedades de la localización de la camioneta.

Según afirmó, la investigación sufrió -al menos en el inicio- algunos contratiempos.

“Hasta ayer, Municipalidad no le había pasado las imágenes de las cámaras”, expresó Monateri, quien comentó que el vehículo fue visto, tras la sustracción, por la zona de España y Darregueira.

“Yo estacioné entre 21.40 y 21.45 del domingo en Soler al 300. Siempre estaciono por Las Heras para mirar la camioneta desde una ventana del hospital, pero no había lugar. Pensé que, dejándola al lado de una cochera no iba a pasar nada, pero pensé mal”, manifestó.

“Como perdía agua del radiador le avisé a mi marido y, cuando llegó para buscarla, no estaba. Sólo encontró el caminito de agua destilada hasta la esquina y por Lavalle”, precisó.

Monateri expuso su desaz´ón por el hecho de lo que es, hasta ahora, el resultado de la investigación.

“Llamo periódicamente a la comisaría Primera y me dicen que no tienen novedades y que, cualquier cosa, me avisan. Pasados tres días, siento como que me quieren dejar contenta cada vez que me comunico”, señaló.