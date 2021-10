“Mi mamá también me pegaba, estoy acostumbrada al dolor”

Desgarrador. Es la única forma de describir el crudo relato que compartió una mujer a quien su pareja, Gabriel Oscar Zanetti (49), le fracturó el tabique de una trompada durante la noche de ayer domingo.

En diálogo con el programa Nuca es Tarde, la víctima de violencia de género explicó: “Últimamente estuve buscando ayuda en las redes sociales para saber cómo darme cuenta de que estás con una persona maltratadora, porque cuando estás enamorada no te das cuenta”.

“Cuando vi el video de un psicólogo me dije ‘es él’. Yo lo amo, aunque te parezca mentira. Pero tenía que llegar a esto para decir ‘no puedo pelear más’”, explicó muy conmocionada.

En un momento de la charla, se trató el tema de la necesidad de que la entrevistada recibiera ayuda psicológica: “Había hablado con él, de que necesitaba ayuda. A mí no me duelen los golpes, me duele quien me los da. Ya mi mamá me pegaba. Estoy acostumbrada al dolor”.

“No estoy en condiciones económicas como para pagar un psicólogo. Tengo obra social, peo te piden que pagues un extra. Hoy me llamaron para darme un turno (pagado por el Estado)”, indicó la mujer.

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA

“Todo empezó cuando me decía ‘qué flaca que estás. Antes, cuando te conocí, tenías más tetas. No me gusta cómo te cortás el pelo. A vos nadie te va a querer así. Estás loca’. Cuando tomaba se ponía así. ahora ya no podía tener amigos. Ni siquiera amigas mujeres”.

“Ahora me duele cuando me agacho. Pero estoy acostumbrada al dolor. Yo siempre viví por mis hijos. El padre de ellos también era golpeador. Lo denuncié y no pasó nunca nada. Me iba a la calle con una mochilita y con ellos, y arrancaba de cero siempre”, compartió la mujer consternada.

“Yo sufro de depresión. Hace un par de años que estoy juntada con él (el detenido). Cuando llegaba a mi casa estaba sola, y me largaba a llorar. Mi mamá, de chiquita, me decía que era una inútil y que no me iba a querer nadie”.

Zanetti se encuentra detenido, a disposición de la Justicia, y ya se tramita una restricción de acercamiento.