Rocío Marengo contó cómo sigue su relación con Eduardo Fort

La semana pasada Rocío Marengo protagonizó un tenso momento cuando estalló en vivo contra su pareja Eduardo Fort por no haberla acompañado en la pista de Showmatch.

“Estoy hace 8 años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, que me trata de prostituta. Soy su mujer hace 8 años y no es capaz de venir a bancarme”, dijo la mediática entre lágrimas.

Hoy, en la gala de duelo, Rocío Marengo volvió a hablar del tema y cuando Marcelo Tinelli le preguntó cómo estaba con Eduardo, contestó: “Bien, bien, estamos ahí… Ahí estamos… Unos días… ¿no? un poco, fue un poquito fuerte todo, pero yo estoy bien, tranquila”.

Luego, el conductor preguntó específicamente por Eduardo Fort y Marengo respondió “tranquilo también”. Pero la cosa no quedó ahí y Marcelo insistió porque quería saber si estaban juntos o separados. “Estamos bien, es raro marce ahora definir. Estamos en un momento en el que los dos estamos pensando un poco cómo seguir y bueno, ahí estamos, en una etapa diferente a la que veníamos viviendo”, dijo la participante.

Fuente: Pronto