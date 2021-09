Por la lluvia y una obra mal señalizada, un auto terminó encajado en un pozo

En las últimas horas comenzaron a verse algunas de las consecuencias que trajo la intensa lluvia que inició en horas de la madrugada.

Tal es así que, la combinación del agua acumulada y una obra mal señalizada, le jugó una mala pasada a un conductor cuyo auto terminó encajado en un pozo en el barrio Villa Gloria.

“Iba por Rafael Obligado y doblé en la calle que pensé que mejor estaba porque tenía que ir en dirección a Alberto Luna, cuando me doy cuenta se me enterró todo el auto. No había ni un cartel, por testigos sé que estuvieron trabajando la semana pasada con las máquinas”, comentó Cristian Chamorro en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

“Los vallados ahora lo pusieron los bomberos, no había absolutamente nada. Estaba todo lleno de agua y me quedó ahí enterrado el auto, después empezó a drenar y quedó un pozo como de dos metros, si iba una moto se mataba”, explicó el damnificado.

Y en sentido destacó que “la Policía llegó enseguida, ambulancia, Bomberos y Defensa Civil también”. “El personal de Defensa intentó sacarme, pero no pudieron, después llegó la grúa y finalmente pude salir”, concluyó.