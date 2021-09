Felipe Solá envió desde México una carta de renuncia a la cancillería

El ahora ex ministro de Relaciones Exteriores estaba viajando a la capital mexicana para asistir a la cumbre de la CELAC en representación de nuestro país cuando recibió la noticia de su desplazamiento. No obstante, envió una carta de renuncia este sábado.



“Tengo el deber de dirigirme a Usted a fin de elevarle mi renuncia al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto con el que me honrara oportunamente”, dice la nota enviada por Felipe Solá al presidente Alberto Fernández, fechada este 18 de septiembre en la Ciudad de México.

“Al hacerlo, agradezco su confianza en este tiempo y hago votos por su ventura personal y la recuperación plena de nuestra querida Argentina”, sigue diciendo la nota.

“Sin otro particular, lo saludo con mi mayor consideración y respeto”, cierra la breve misiva de Solá.

Felipe Solá se había embarcado el jueves por la noche con una mínima comitiva para participar de la Cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que en Ciudad de México tenía previsto designar a Alberto Fernández como su Presidente Pro Tempore.

En momentos en que el avión sobrevolaba El Salvador, recibió una llamada urgente de Santiago Cafiero que le comunicaba que en minutos se iba a anunciar su salida del cargo. Y, además, que él mismo sería su reemplazante.

Felipe Solá bajó del avión en Ciudad de México ya como canciller saliente. Allí lo esperaba su hasta hace poco par mexicano, Eduardo Ebrard, para recibirlo con los honores correspondientes al ministro de Exteriores de Argentina, que además viajaba en representación del presidente Alberto Fernández.

El Presidente tenía previsto viajar él mismo a México en gira relámpago para asumir la Presidencia de la CELAC. Pero la crisis desatada por el emplazamiento de Cristina Fernández de Kirchner lo forzó a adelantar los cambios en su gabinete. Felipe Solá quedó así a cargo de la misión diplomática.

